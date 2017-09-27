Dr. Ergin: "MTV'deki yüzde 40'lık artış aile bütçesine ciddi maliyet oluşturur"

İstanbul, 27 Eylül (DHA) MAZARS Denge İstanbul Vergi Ortağı Dr. Numan Emre Ergin, Maliye Bakanı Nacı Ağbal\'ın, Yeni Orta Vadeli Programın tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin \"Bu vergi artışlarının önemli ekonomik etkileri olacaktır. Bankalara uygulanan kurumlar vergisi oranı artışı bankaların kar marjını düşüreceğinden hem reel kesime hem de banka müşterisi gerçek kişilere bir şekilde yansıyacaktır. Kar marjlarını düşürmek istemeyen bankalar bu maliyeti mutlaka müşterilerine yansıtacaktır. MTV\'deki yüzde 40\'lık artış aile bütçesine ciddi maliyet oluşturur \"dedi.

Maliye Bakanı Nacı Ağbal\'ın, Yeni Orta Vadeli Programın tanıtıldığı basın toplantısında yeni vergi artışlarının olacağının sinyallerini verdi. Araç sahipleri 2018 yılı itibariyle binek araçlarda yüzde kırk oranında daha fazla vergi ödeyecek. Ayrıca Ağbal, şans oyunlarında kazanan talihli kişilerden alınan yüzde 10 oranındaki verginin de arttırılarak yüzde 20\'ye çıkarılacağını aktardı. Şans oyunları, MTV ve bütçe açığı konularında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Naci Ağbal, kurumlar vergisinin de arttırılacağını kaydederek, oranın yüzde 20\'den, yüzde 22\'ye çıkarılacağını dile getirdi. Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Dr. Numan Emre Ergin, Bakan Ağbal\'ın açıklamalarına yönelik konuştu. Bu vergi artışlarının önemli ekonomik etkileri olacağını vurgulayan Dr. Ergin, \"Bu vergi artışlarının önemli ekonomik etkileri olacaktır. Bankalara uygulanan kurumlar vergisi oranı artışı bankaların kar marjını düşüreceğinden hem reel kesime hem de banka müşterisi gerçek kişilere bir şekilde yansıyacaktır. Kar marjlarını düşürmek istemeyen bankalar bu maliyeti mutlaka müşterilerine yansıtacaktır. Kurumların dağıtılmayan karlarından yüzde 1 vergi alınması zımnen kurumlar vergisi oranında yüzde 1’lik bir artış anlamına gelmektedir. Zira kurumlar elde ettikleri karı ya ortaklarına dağıtacaklardır ya da işletmede bırakacaklardır. Ülkemizdeki şirketlerin karlarının çok az bir kısmı dağıtıldığından işletmede bırakılan karın vergilendirilmesi kurumlar vergisi genel oranını artırmayla aynı sonucu verecektir. Bu arada karın dağıtılması halinde dağıtılan kar üzerinden yüzde 15 stopaj yapılmaktadır\" diye konuştu.

Vergilerdeki artış oranlarına dikkat çeken Dr. Ergin, \"Yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla, planlanan vergi artışlarından en önemlileri bankalara uygulanacak kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 22’ye artırılması,binek otomobillerinin motorlu taşıtlar vergisinde planlanan yüzde 40’lık bir artış olması, kurumların dağıtılmayan karlarında da yüzde 1 oranında vergi alınması, gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın 3 puan artırılması, şans oyunlarında ikramiye kazananlara uygulanan veraset intikal vergisi oranının yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılması olarak göze çarpmakta\" ifadelerini kullandı.

\"MTV artışı aile bütçesine ciddi maliyet ekleyecek\"

MTV’sinde öngörülen yüzde 40’lık artışın aile bütçesine ciddi maliyet oluşturacağını belirten Dr. Ergin, \"Sayın Bakan’ın yaptığı açıklamalardan daha geniş bir kesimi ilgilendiren ise Motorlu Taşıt Vergisi’ne ilişkin. Binek otomobillerin MTV’sinde öngörülen yüzde 40’lık artış oranı gerçekten çok yüksek ve bugün her ailenin bir otomobilinin olduğunu düşünürsek aile bütçesine ciddi bir maliyet daha eklenmekte. Ayrıca mobilya, beyaz eşya, gayrimenkul gibi sektörlere sağlanan ve 30 Eylül’de süresi dolan geçici vergisel avantajların sene sonuna kadar uzatılacağına dair büyük bir beklenti bulunmaktaydı. Sayın Bakan açıklamalarıyla bu beklentiyi de sona erdirmiş oldu. Ayrıca bu indirimlerden sağlanan gelirin de Savunma Sanayi Fonu’na aktarılacağı belirtildi. Ülke ekonomisinin yüzde 5’in üzerinde büyüdüğü bu ortamda bu vergi artışlarını şu şekilde okumak gerekir: Ekonomik büyümenin motoru kamu harcamaları olmuştur ve devlet bütçesi bu harcamaları finanse edecek yeni kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca Türkiye yaptığı veya yakın zamanda yapmayı planladığı askeri harcamalar için kaynak yaratmaktadır\" açıklamalarında bulundu.

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