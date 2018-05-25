Dr. Apaydın: Sigarayı bıraktığınız gün kendinizi ödüllendirin

KAYSERİ, (DHA)- MEMORIAL Kayseri Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. Murat Apaydın, sigaranın psikolojik bağımlılığı ile mücadelenin, nikotin açlığı ile savaşmaktan daha zor olduğunu belirterek, \"Sigarayı bıraktığınız günü kutlayın, kendinizi ödüllendirin\" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile düzenlenen \'Sigara ile Mücadele\' semineri, üniversitenin mühendislik fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Memorial Kayseri Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. Murat Apaydın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı seminerde, sigara bağımlılığı ve sigaranın yol açtığı sağlık sorunları anlatıldı.

Sigaranın, içeriğindeki 50 maddenin doğrudan kansere yol açtığını belirten, Memorial Kayseri Hastanesi Direktör Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın, sigaranın alışkanlık değil, madde bağımlılığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sigara içimi ile beyindeki nikotin reseptörlerinin de arttığına dikkat çeken Dr. Apaydın, bağımlı kişilerin kısır döngü içine girdiğini belirterek, \"Her içilen sigara, beyindeki nikotin açlığını daha da artırır. Sigara bağımlısı 2 saatte bir nikotin almazsa, nikotin yoksunluk sendromu ile mücadele etmek zorunda kalır. Bağımlı olan kişi sigara içmediğinde; huzursuzluk, titreme, uykusuzluk, çarpıntı ve baş ağrısı sorunları yaşar\" dedi.

Türkiye’deki sigara bağımlılarının yüzde 70’inin sigarayı bırakmak istediğini ve yüzde 30’nun da her yıl sigarayı bırakma girişiminde bulunduğunu ifade eden Dr. Murat Apaydın, \"Sigaranın psikolojik bağımlılığı ile mücadele, nikotin açlığı ile savaşmaktan daha zordur. Yüksek bir irade gerekir. Sigara içiminin otomatikleşmesi yani el-ağız alışkanlığı ile gündelik hayatı işgal eden bazı duygu durumları, psikolojik bağımlılık içerisinde değerlendirilir. Kişinin sigarayı bırakamayacağı korkusu yaşayarak karamsarlığa kapılması yerine, kararlılığını ortaya koyması bu süreçte çok önemlidir. Zaman konusunda vakit kaybetmemek, sigarayı bırakmak için bir gün belirlemek, yaşanılan ortamda sigarayı hatırlatan nesneleri uzaklaştırmak, cepte ve çantada sigara ve çakmak taşımamak, sigarayı bıraktığınızı ailenize ve çevrenizdekilerle paylaşmak atılacak önemli adımlardır. Sigarayı bıraktığınız günü kutlayın, kendinizi ödüllendirin ve sağlığınız için aldığınız bu karar için sevdiklerinizin size destek olmasına izin verin\" diye konuştu.

Dr. Murat Apaydın, kişinin sigarayı bıraktığı anda vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde normale döndüğüne de vurgu yaparak, \"Sigarayı bıraktıktan sonra vücuda alınan nikotinin tamamen kesilmesine bağlı olarak 2-3 ay içerisinde beyindeki nikotin reseptörleri de normal seviyeye inmektedir. Sigara içmeyi bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı, nabız ve ateş normale döner. Sekiz saat sonra kandaki oksijen düzeyi olması gereken seviyeye ulaşır. Kalp krizi geçirme riski düşer\" ifadelerini kullandı.

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