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Yaşam

DPY bursları dağıtılyor

MEB'in valiliklere gönderdiği genelgede devlet parasız yatılı burs ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi talimatı verildi.

23 Aralık 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede “öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi” talimatı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 Yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanıp burs almayı hak eden öğrencilerin bursluluk kayıtlarının yapıldığını belirterek, bir öğrenciye 3 aylık brüt 200 YTL 65 Ykr ödeneceğini bildirdi. Bakanlıktan valiliklere giden genelgede, “öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi” emrini verdi.

MEB Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 12 Aralık 2008 tarihli “2008/4. Dönem Yurtiçi Burs Ücreti” konulu genelgede, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, 2008 Yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanıp burs almayı hak eden öğrencilerin bursluluk kayıtlarının yapıldığı ve onaylanarak kesinleştiği açıklandı. 2008 Yılı 4. üç aylık yurtiçi burs ücretlerinin 3 aylık olarak brüt 200 YTL 65 Ykr ödeneceği belirtilen genelgede, her türlü iş ve işlemlerin http://ilsis.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Burs modülünden yapılacağı bildirildi.

'Öğrenciler mağdur edilmesin'

Genelgede, okul müdürlüklerinin; burslu öğrencilerin Ekim, Kasım ve Aralık 2008 aylarına ait yurtiçi burs ücretlerini ilgili saymanlıklardan alması ve 2008/4. Dönem Burslu Öğrenci Listesi'nde isimleri bulunan öğrencilere ödenmesini sağlamaları emri verildi. Genelgede, “İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır” denildi.

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