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Yaşam

DPY-B sınavları artık ücretsiz

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY-B), başvurularında ücret alınması artık tarihe karışıyor.

20 Ağustos 2008 03:00

Danıştay 8. Dairesi, "Maddi imkanlardan yoksun olan başarılı örgencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlama amacıyla yapılan sınavda, bu öğrencilerden sınav ücreti talep edilemeyeceği açıktır" diyerek, sınavdan ücret alınması ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2008/2667 Esas nolu dosyada yaptığı inceleme sonucunda, Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şubesi'nin 27 Mart 2008 tarihinde, DPY-B sınavlarından ücret alınmasına ilişkin itirazını haklı bularak, DPY-B'den sınav ücreti alınmasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verdi. Danıştay Sekizinci Dairesi kararında, "Maddi imkanlardan yoksun olan başarılı örgencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlama amacıyla yapılan sınavda, bu öğrencilerden sınav ücreti talep edilemeyeceği açıktır" değerlendirmesinde bulundu. Danıştay, açıklanan nedenlerden dolayı, DPY-B sınav başvuru kılavuzunun 4/a maddesinde düzenlenen 6., 7. ve 8. sınıflardan başvuracak adaylardan sınav ücreti alınacağına ilişkin düzenlemede 2577 sayılı yasanın 27. maddesindeki aranan koşulların gerçekleştiğini ifade ederek, "yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" karar verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa Akkaş, söz konusu karar ile DPY-B ile ilgili önemli bir kazanım elde edildiğini kaydetti.

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