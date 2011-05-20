-DPÜ'DE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Simav, Şaphane ve Pazarlar'da bulunan fakülte ve yüksekokullardaki final sınavları ertelendi. Dün geceki deprem, öğrencilerin de kaldığı bazı yurt ve binalarda hasara neden oldu. Panik yaşayan Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Şaphane ve Pazarlar meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin büyük bölümü memleketlerine gitti. Bu fakülte ve yüksekokullardaki final sınavları ertelendi. Sınavlar 12 Haziran'dan sonra yapılacak.