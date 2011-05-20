-DPÜ'DE ERTELENEN SINAVLARIN YENİ TARİHLERİ KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Simav, Şaphane ve Pazarlar'daki fakülte ve meslek yüksekokullarında ertelenen final sınavlarının yeni tarihleri belirlendi. DPÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, akademik takvimde bahar yarıyılı final sınavlarının 26 Mayıs-3 Haziran'da yapılması öngörülüyordu. Depremin ardından toplanan DPÜ Senatosu, Simav Teknoloji Fakültesi ile Simav, Şaphane ve Pazarlar meslek yüksekokullarında final sınavlarının 15-23 Haziran'da, mazeret sınavlarının 27-28 Haziran'da, tek ders sınavlarının ise 29 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Değişikliğin sadece Simav, Şaphane ve Pazarlar'daki fakülte ve meslek yüksekokullarını kapsadığı, diğer fakülte ve yüksekokullarında sınavların akademik takvimde öngörüldüğü tarihlerde yapılacağı belirtildi.