Eski DPT müsteşarı Erhan Usta: Açıklanan desteklerin 100 milyarı bulmasına imkân yok

Eski DPT Müsteşarı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip Koronavirüs'e karşı açıkladığı ekonomik paketin büyüklüğünün 100 milyar lira gibi bir boyutta olmadığını, rakamların abartılarak toplandığını savundu.

"Krize kötü bir mali yapıda yakalandık"

Erhan Usta, Türkiye'nin 2019 yılını tarihinde görülmemiş bir bütçe açığıyla kapattığını hatırlattı ve “Ne yazık ki bu krize söylendiği gibi güçlüyken değil kötü bir mali yapıda yakalandık. Yüzde 3 olan faiz dışı açığı, Türkiye'nin karşılaştığı en yüksek açıktır. İyi günlerde paralar har vurulup harman savruldu, şimdi virüsün ortaya çıkardığı soruna çare olacak kaynak bulunamıyor” dedi.

"Paket açıklanandan çok daha küçük"

Sözcü'nün haberine göre, Bağımsız Milletvekili Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik paketin hangi kaleminde topluma ne kadar kaynak aktarılmasının açıklanması gerektiğini belirterek, "Destek maddelerinin etki analizi ve maliyetine ilişkin ciddi bir hesap hatası yapıldığı izlenimi de var. Ortada kaynak yok ancak bol keseden yazılmış bir 100 milyar maliyet var. Vergi ve sigorta primleri sıfırlanmıyor sadece 6 ay erteleniyor.



Ancak sanki bu alacaklar sıfırlanmış gibi maliyet hesabı yapılıyor. 6 ay ertelemenin maliyeti ne ise o rakam yazılmalıydı. Açıklanan desteklerin 100 milyarı bulmasına imkan yok. Paket, açıklanandan çok daha küçük ama büyük gösterilmeye çalışılmış.''

TIKLAYIN - Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu