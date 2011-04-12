-DP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Demokrat Partinin 12 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. Milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: ADANA 1- Mehmet Emin Koç, gazeteci ADIYAMAN 1- Mehmet Kutlu, inşaat mühendisi 2- Rağibe Yağdi, serbest meslek meslek 3- Hüseyin Kuru, serbest meslek meslek 4- Celal Ulu, serbest meslek 5- Muharrem Yıldırım, emekli AFYONKARAHİSAR 1- İbrahim Koç, emekli AĞRI 1- Adil Göksel, reklamcı 2- Mahmut Mermertaş, emekli 3- Mustafa Çelik, iş adamı 4- Yusuf Öztürk, esnaf AMASYA 1- Gülseren Ertopçu, emekli 2- Harun Uysal, iş adamı 3- Ömer Akın, iktisatçı ANKARA 1- Murat Özilhan, iş adamı 2- Mustafa Doğan, esnaf 3- Abdullah Terzi, Doktor 4- İzzet Yaşar, İş Adamı ANTALYA 1- Güneş Postlu, mühendis ARTVİN 1- Turhan Demir, yönetici 2- Öner Gençtürk, iktisatçı AYDIN 1- Bekir Ongun, öğretmen 2- Seda Kanat, müteahhit 3- Sedat Çamoğlu, iş adamı 4- Salih Muslu, müteahhit 5- İsmail Çoban, avukat 6- Mehmet Özçakır, mühendis 7- Adem Sercan, mali müşavir BALIKESİR 1- Ata Selçuk, emekli BİLECİK 1- Nurhan Güner, avukat 2- Ufuk Kurucan, iş adamı BİNGÖL 1- Abdullah Oğuzhan, esnaf 2- Cemil Demirel, yazar 3- İbrahim Sinan Kökçü, serbest meslek BİTLİS 1- Hasan Taşkın, esnaf 2- Atarullah Özcan, serbest meslek 3- Abdul Cemil Üner, muhasebeci BOLU 1- İsmail Necdet Arafat, mühendis 2- Suat Hayri Sapmaz, veteriner 3- Hayrettin Ulu, çiftçi BURDUR 1- Ahmet Fener, sanayici BURSA 1- Haydar Baş 2- Ali Garaçoğlu, eğitimci 3- Bilal Karamus, iş adamı ÇANAKKALE 1- Selim Mecit Beşer, hukukçu 2- Selami Münir Duru, öğretmen 3- Levent Karesioğlu, emekli 4- Beytullah Yavaş, yönetici ÇANKIRI 1- Ömer Sarıalioğlu, avukat 2- Ahmet Demirel ÇORUM 1- Önder Çolak, mimar 2- Mustafa Pak, avukat 3- İbrahim Yıldırım, çiftçi 4- Cavit Pak, iş adamı DENİZLİ 1- İsmail Ağar, hakim 2- Osman Çandır, müteahhit 3- İsmail Hakkı Kavak, iktisatçı 4- Aysel Çakmak, serbest meslek 5- Ömer Kılıç, iş adamı 6- Turgay Urgan, inşaat mühendisi 7- İsmail Sağer, çiftçi DİYARBAKIR 1- Şeyhmus Elçi, esnaf 2- Eyyüp Aslan, esnaf 3- Nuriye Tülay Türköz, ev hanımı 4- Mehmet Ali Yenici, iş adamı 5- Faysal Aslan, esnaf 6- Hatice Dokuzluoğlu, esnaf 7- Yasin Aslan, esnaf 8- Mehmet Uğur Dokuzluoğlu, esnaf 9- Nejla Türkdal, esnaf 10- Ethem Orhan iş adamı 11- Ali Polat, iş adamı EDİRNE 1- Nurhayat Bozkurt, öğretmen 2- Münir Aydın, öğretmen 3- Necmi Karakaş, iş adamı ELAZIĞ 1- Sami Demiray, mali müşavir 2- Bayram Kavak, mimar 3- Adnan Oğuz, müteahhit 4- Ahmet Feti Çolakoğlu, mühendis 5- Rahmi Kılıç, çiftçi ERZİNCAN 1- Tuncay Sezer, eğitimci 2- Cengiz Pelen, eczacı ERZURUM 1- Murat Postlu, avukat 2- Mecit Hazır, sendikacı ESKİŞEHİR 1- Fahri Gürgenburan, avukat GAZİANTEP 1- Ömer Eyercioğlu, öğretim görevlisi GİRESUN 1- Erdoğan Türkoğlu, avukat 2- Cem Turan, Avukat 3- Mustafa Şahin, iş adamı 4- Abdulkadir Bayram, esnaf GÜMÜŞHANE 1- Coşkun Gündüz, iş adamı 2- Hulusi Aydın, inşaat teknikeri HAKKARİ 1- Mehmet Ağırdil, iş adamı 2- Abdulgani Akdağ, iş adamı 3- Veysel Kazel, emekli HATAY 1- Fehmi Uçar, emekli ISPARTA 1- Nuri Kaplan, tıp doktoru 2- Hasan Kaleli, İktisatçı 3- Fikret Sevinç, İşçi 4- Mehmet Ateş, emekli MERSİN 1- Harun Göksel, fizyoterapist 2- Musa Tuhan, esnaf İSTANBUL 1- Ali Ünal Emiroğlu, emekli 2- Namık Kemal Zeybek, avukat 3- İbrahim Berk, avukat 4- Nurettin Mutlu, ilahiyatçı 5- Muharrem Bayraktar, yazar 6- Selim Kotil, inşaat mühendisi İZMİR 1- Harun Kayacı, iş adamı 2- Ahmet Erimhan, avukat 3- Adem Birinci, gazeteci KARS 1- Erkan Güneş, esnaf 2- Ekrem Polat, İktisatçı 3- Gencay Aytaş, esnaf KASTAMONU 1- Ahmet Rugancı, tüccar 2- Ayfer Demir, iktisatçı 3- Erhan Deler, mali Müşavir KAYSERİ 1- Osman Çilsal KIRKLARELİ 1- Sinan Katnaş, mühendis 2- İsmet Karadöl, avukat 3- Arif Deniz, esnaf KIRŞEHİR 1- Zekeriya Ay, iktisatçı 2- Adem Özhan, işçi KOCAELİ 1- Muhiddin Fuat Şengül, inşaat mühendisi KONYA 1- Hüseyin Akbal, inşaat yüksek mühendisi 2- Hasan Öztürk, sanayici KÜTAHYA 1- Hüseyin Zengin, iş adamı MALATYA 1- Oktay Doğan, avukat MANİSA 1- Ufuk Yurt, esnaf KAHRAMANMARAŞ 1- Ramazan Deveci, esnaf 2- Zühtü Kazancı, avukat 3- Cahit Güçlü, sanayici 4- Ali Demirci, müteahhit 5- Ali Ceyhan, çiftçi 6- Ejder Nafız Özdemir, serbest meslek 7- Güller Telek, serbest meslek 8- Celal Bağcı, sanayici MARDİN 1- Ayşe Gülçin Kavak, öğretmen 2- Ardal Karanlık, iş adamı 3- Sadettin Emer, muhasebeci 4- Abdulhalik Çalışkan, esnaf 5- Zuhal Özkar, ev hanımı 6- Mehmet Selim Selçuk Baytürkmen, tekniker MUĞLA 1- Erdal Eroğlu, eczacı 2- Beyler Koca, öğretmen 3- Ülker Gökalp, iş kadını 4- Oktay Yönter, avukat 5- Mehmet Yılmaz, emekli 6- Nevin Özkaya, emekli MUŞ 1- Selman Aydın, muhasebeci 2- Mehmet Arda, elektronik 3- Hüseyin Dağ, esnaf 4- Vahdettin Engin, mühendis NEVŞEHİR 1- İlhan Gültekin, inşaatçı 2- Mehmet Aksu, emekli 3- Mustafa Orhan, eğitimci NİĞDE 1- Cengiz Sefer, tüccar 2- Nihat Özbek, esnaf 3- Yusuf Tıkır, esnaf ORDU 1- Sebahattin Öztürk öğretmen 2- Yakup Halıcı, mimar 3- Özer Yücel, emekli 4- Bahtiyar Yamaner, serbest meslek 5- İbrahim Ayhan Mağden, serbest meslek 6- Mehmet Şahin, esnaf RİZE 1- Hasan Peçe, kimya mühendisi 2- Yusuf Reşit Beyazal, iş adamı 3- İbrahim Kuvel, tüccar SAKARYA 1- Alahattin Güneşli, işçi SAMSUN 1- Yaşar Şenocak, emekli SİİRT 1- Mehmet Ağırdil, iş adamı SİNOP 1- Rahmi Özdemir, esnaf 2- Hamdi Kabaer, esnaf SİVAS 1- Necati Kılınç, makine mühendisi TEKİRDAĞ 1- Hamdiye Pekbay, ev hanımı TOKAT 1- Ömer Yeleser, serbest meslek 2- Yusuf Eraslan, mühendis 3- Ali Demir, emekli 4- Abdullah Göktürk, mühendis 5- Galip Aktaş, işçi TRABZON 1- Nihat Hekimoğlu, iş adamı 2- İsmail İnan, tüccar 3- Lale Murathan, öğretmen 4- Ömer Turan, iş adamı 5- Hasan Marabaoğlu, esnaf 6- Gülden Katipoğlu, öğretmen TUNCELİ 1- Ahmet Geçer, emekli 2- Veli Aydın, emekli ŞANLIURFA 1- Mustafa Polat, 2- Şemi Şemsettin Çakır, öğretim üyesi 3- Namık Kemal Cirit, işletmeci 4- Bekir Sedef, esnaf 5- Muzafer Yağmur çiftçi 6- Ömer Faruk Dağ, müteahhit 7- Mehmet Emin Atmanoğlu, esnaf 8- Ahmet Açmaz, esnaf 9- Mehmet Bağış, müteahhit 10- Necmettin Kara, serbest meslek 11- Mahmut Tokmak, çiftçi 12- Mehmet Dam, esnaf UŞAK 1- Ramazan Uğur, emekli VAN 1- Sedat Ceyhan, esnaf YOZGAT 1- Yavuz Erbaş, öğretmen 2- Kıyasi Başgül, mühendis 3- Recep Erdoğan, esnaf 4- Hacı İbrahim Demir, iş adamı ZONGULDAK 1- Muammer Salman, iş adamı AKSARAY 1- Abdullah Caydar, esnaf BAYBURT 1- Erdoğan Şentürk, serbest meslek KARAMAN 1- Mümtaz Kartal, serbest meslek 2- Yusuf Uğur, esnaf KIRIKKALE 1- Cengiz Uysal, mali müşavir 2- Mehmet Subaşı, esnaf 3- Ali Gümüşsoy, mali müşavir BATMAN 1- Murat Şentürk, müteahhit 2- Esen Sarı, işletmeci 3- Ahmet Güneş, serbest meslek 4- Mehmet Ramazan Kebabçılar, esnaf ŞIRNAK 1- İsmet Bilir, esnaf 2- Mehmet Bayar, esnaf 3- Tuba Ünlü, ev hanımı 4- Zekeriye Bülent Bulut, iş adamı BARTIN 1- Siyami Saraç, serbest meslek 2- Hasan Ergin, muhasebeci ARDAHAN 1- Emin Üstün, esnaf 2- Mehmet Baş, esnaf IĞDIR 1- Abdullah Güngör, emekli 2- İhsan Çetin, serbest meslek YALOVA 1- Yüksel Durak, ilahiyatçı KARABÜK 1- Fikret Çatmakaş, iktisatçı 2- Recep Özcan, emekli KİLİS 1- Mehmet Galip Akdağ, avukat 2- Ahmet Hayrettin Özuymaz, iş adamı OSMANİYE 1- Ali Dinç, iktisatçı 2- Hasan Kaya, elektronik teknisyeni 3- Malik Sökmen, mühendis 4- Erdinç Say, esnaf DÜZCE 1- Alper Tüfekçi, İktisat 2- Gülali Keleşoğlu, iş adamı 3- İsmail Baklacı, esnaf