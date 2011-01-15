DP'nin yeni lideri Namık Kemal Zeybek

T24

Demokrat Parti'nin 10. Olağan Büyük Kongresi sürprizle başladı. Genel Başkan HüsamettinCindoruk önce aday olacağını açıkladı ancak sonra kongreye gönderdiği mesajda adaylıktan çekildiğini iletti. Kongrede 6 genel başkan adayı yarıştı. Adaylardan Salih Uzun konuşma yaptığı sırada rahatsızlık geçirdi.Demokrat Parti'nin 10. olağan büyük kongresinde Cindoruk depremi yaşandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk sabah saatlerinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğu sinyalini verdi. Ancak Cindoruk daha sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı.DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin 10. Olağan Büyük Kongresi'nde okunması için gönderdiği yazılı mesajında şunları kaydetti: ''Köklü ve güçlü partimizin genel başkanlığını onurla bugüne kadar yürüttüm. Partimizin olağan kongresinde görevi değerli bir arkadaşımıza bırakma kararında bir değişiklik yapmıyorum. Yüce Kongremizin değerli başkan adayları, görev isteğinde bulundular. Onlara ve partimize ebedi başarılar diliyorum. Benim için bu görev yapılmıştır. Parti üyesi sorumluluğunu hayatım süresince sadakatle ve yurtsever duygularla sürdüreceğim. Allah vatanımızı ve partimizi korusun.''Demokrat Parti'nin 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Namık Kemal Zeybek ilk turda 575, ikinci turda, 624 oy aldı.Tekin Enerem, Ahmet Özal ve Salih Uzun, genel başkanlık adaylığından çekildi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, genel başkanlık seçiminin ikinci turunda bin 325 delegeden 700'ü oy kullandı. Oylardan 693'ü geçerli, 7'si ise geçersiz olarak değerlendirildi.



Üç adayın katıldığı ikinci tur oylamada hiçbir aday ikinci turda da seçilmek için yeterli sayı olan 663 oyu bulamadı. Bu turda adaylardan Namık Kemal Zeybek 624, Rıfat Serdaroğlu 66, Adnan Dağıstanlı ise 3 oy aldı.



Genel başkanlık seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada en çok oyu alan Namık Kemal Zeybek partinin yeni başkanı seçildi.





Namık Kemal Zeybek kimdir?



1944 yılında Bayburt’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakanlık Müşavirliği, Özel Sektör Yöneticiliği, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı. XVIII. ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilli seçildi. 2. Özal Hükümeti’nde (46. Hükümet ) ve Yıldırım Akbulut Hükümeti’nde (47. Hükümet) Kültür Bakanı ve Refahyol Hükümeti’nde (54. Hükümet) Devlet Bakanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.



Altı aday yarıştı



Kongrede genel başkanlık için 6 kişi başvuruda bulundu. DP Genel Başkanlığı için Kongre Divan Başkanılığı'na adaylık başvurusunda bulunanlar şöyle:



DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal,

Eski Bakan Namık Kemal Zeybek,

Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu,

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı, DP Genel Başkanvekili Salih Uzun,

Eski DYP İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem,

DP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Adnan Dağıstanlı









