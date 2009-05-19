DP’nin A Takımı

DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, merkez sağda bütünleşme çalışmalarını birlikte yürüteceği Genel İdare Kurulu’nda (GİK) çok sayıda yeni isme de yer verdi.



Demokrat Parti’nin (DP) 16 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağanüstü büyük kongresinde, genel başkanın yanı sıra partinin en etkili organı olan 50 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri de belirlendi. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Hüsamettin Cindoruk, merkez sağda bütünleşme çalışmalarını birlikte yürüteceği GİK’te çok yeni isme yer verdi.



Cindoruk, perşembe günü DP Genel Merkezi’ne giderek, göreve başlayacak. Aynı gün yapılacak GİK toplantısında, DP’nin yeni Başkanlık Divanı’nın belirlenmesi bekleniyor. Cindoruk’un GİK listesine alarak parti yönetimine taşıdığı A Takımı’nda yer alan bazı isimler şunlar:



AB konusunda uzman



ÇAĞRI ERHAN: Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğretim üyesi. AÜ Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yaptı. 2005’te Mehmet Ağar döneminde GİK’e girerek, genel başkan yardımcısı oldu. 2007’de genel başkanlık yarışına girdi, kaybetti. Birinci sırasından yeniden GİK’e girdi. Cindoruk’un prenslerinden.



Yılmaz’ın kontenjanından



PINAR TÜRENÇ: Gazeteci-yazar ve televizyon programı yapımcısı. 2001’de dönemin Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın isteğiyle ANAP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na girdi. 2004 yerel seçimlerinde ANAP’ın İstanbul adayı oldu. Yılmaz’ın kontenjanından DP GİK’te yer aldı.



Cenevre’de yüksek lisans yaptı



ÇINAR ÖZEN: AÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Cenevre Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nde yüksek lisansını yaptı. Gazi Üniversitesi’nde (GÜ) uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapıyor. Siyasetin yeni isimlerinden.



Kadınlarla ilgili çalıştı



SELMA ACUNER: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Kadın ve aile üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanındı. Ağar’ın genel başkanlığı döneminde, iki dönem GİK’te görev yaptı. Ağar’ın kontenjanından Cindoruk’un ekibi içinde yer aldı.



Besteci ve dededen siyasetçi



PINAR KÖKSAL: Babasının dedesi Abdullah Çoturoğlu, Osmanlı’nın son Meclis-i Mebusanı ile Birinci Meclis’te görev yaptı. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunu. Şirketlerin yönetiminde görev yaptı. Lavta çalıyor. Türk Sanat Müziği alanında 100’ün üzerinde bestesi var. GİK’te yer alan dört kadın üyeden biri oldu.



AB’de daimi temsilcilik yaptı



SİNAN ÜLGEN: ABD Virginia Üniversitesi Ekonomi ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 1990’da girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda BM dairesinde çalıştı. Brüksel’de AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılarak AB uzmanı olarak danışmanlık firması ortağı oldu. Cindoruk tarafından DTP döneminde parti yönetimine alınmıştı. Cindoruk’un yeniden yanına aldığı prenslerinden.



Uzmanlık alanı siyaset bilimi



AHMET HAN: Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Devrim tarihi ve siyaset bilimi konularında uzman. Akademik hayattan siyasete geçen yeni isimlerden biri oldu. Bilgi Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçen Han, aynı zamanda Afganistan Kralı Nadir Han torunu.



Endüstriyel ilişkiler uzmanı



CEM KILIÇ: GÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümü üyesi. Çalışma ekonomisi alanındaki uzmanlığı nedeniyle GİK listesine alındı.



Demirel’in kontenjanından



HULUSİ TURGUT: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Gazetecilik üzerine yüksek lisans yaptı. Farklı gazete ve ajanslarda çalıştı. Çok sayıda biyografi ve belgesel nitelikte kitabı var. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yakınında yer alan ve kitaplarını yayıma hazırlayan isimlerden biri oldu. Demirel kontenjanından GİK’e girdi.



Sağlık alanında uzman



AYTUN ÇIRAY: İç Hastalıkları Uzmanı. 32 yaşında başhekim, 36 yaşında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı oldu. Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Programı Yönetimi ile Dünya Bankası/UNDP projelerini yürüttü. Başbakanlığı döneminde Mesut Yılmaz’ın yakın danışman kadrosu içinde görev yaptı. DP’nin İzmir teşkilatında ağırlığı olan bir isim.



Demirel’in bakanlarından



GÖKBERK ERGENEKON: AÜ SBF mezunu. Roma Büyükelçiliği İkinci Kâtibi görevindeyken ASALA’nın saldırısında yaralandı. Genç yaşta DYP’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Demirel hükümetinde devlet bakanlığı yaptı. Tansu Çiller döneminde DYP’den koparak DTP’ye geçti. Demirel’in kontenjanından yeni yönetim içinde yer aldı.