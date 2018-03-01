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Politika

DP'li belediye başkanından İYİ Parti'nin seçim otobüsüne ziyaret

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, ilçeye getirilen İYİ Parti'nin seçim otobüsünü eşiyle birlikte ziyaret etti

01 Mart 2018 19:56

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye Belediye Başkanı DP\'li Behçet Saatcı, ilçeye getirilen İYİ Parti\'nin seçim otobüsünü eşiyle birlikte ziyaret etti. Başkan Saatcı, ileride İYİ Parti\'yle yollarının kesişeceğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Ankara\'dan uğurladığı seçim otobüsü, Muğla\'nın Fethiye ilçesine ulaştı. \'Anlat Hemşerim Dertleşelim Projesi\' kapsamında hazırlanan otobüs, Beşkaza Meydanı\'nda ziyaretçilere açıldı. Otobüsü, Belediye Başkanı DP\'li Behçet Saatcı, eşi ile beraber ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Saatci, \"En yetkili ağızlardan ifade edildiği gibi hem iktidar yoruldu hem de muhalefet yoruldu. Yeni bir yüze, yeni bir heyecana ihtiyaç var. Bu anlamda yeni yüzlerle, yeni bir genel başkanla, yeni sözlerle yola çıkan İYİ Parti\'nin Türkiye\'de siyasetin tıkanmışlığını açacağına ve Türkiye\'nin de önünü açacağına ben şahsen inanıyorum. Yolları açık olsun arkadaşlarımızın, İnşallah ileride yollar kesişecek\" dedi. 
Başkan Saatcı, Fethiye\'ye gelen herkese \'hoş geldin\' demeyi \'boynunun borcu\' olarak gördüğünü söyledi. İYİ Parti\'nin siyasete kalite getirmesini umduğunu belirten Saatcı, şöyle devam etti:
\"Biz ev sahibiyiz. Fethiye\'ye gelen herkese hoş geldin demek bizim boynumuzun borcu.  İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bizim hem aile dostumuz, hem ablamız, hem de cesur yürekli, mangal yürekli bir kadın. Çok da güzel bir hareket başlatmış. Vatandaşla sohbet edip, vatandaşın derdini dinleyip, bunları not alacaklar. İnanıyorum ki, daha sonra bunlar partinin tüzüğüne, programına eklenecek. Biz de siyaset kurumunun içindeyiz. Beş tane seçim geçirmiş bir insanım ben. Hep hedef kitlemiz kadınlar ve ilk defa oy kullanacak olan gençlerimiz oldu. İYİ Parti yola o kadar doğru çıktı ki; kadınları yanına aldı, gençleri yanına aldı. Ben inanıyorum ki, İYİ Parti kariyer sahibi, mesleği olan, işi olan insanların siyaset yaptığı bir parti olacaktır. Yoksa Türkiye\'de siyaset işsizlerin işi olmaktan çıkmaz. Çıkmadığı sürece de siyasete kalitenin gelmesi mümkün değil. Bu anlamda ben İYİ Parti\'nin çok büyük bir işlev üstleneceğine inanıyorum.\"
​İYİ Parti\'nin otobüsü Fethiye\'den sonra Seydikemer, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ve Muğla\'ya götürülecek. Otobüs, Muğla\'dan sonra Denizli, Aydın, Manisa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale ve Edirne\'ye ulaştırılacak. Otobüste genel merkezden Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun ve Kurucular Kurulu\'nun bazı üyeleri yer aldı.

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