-DP'Lİ BAŞKANDAN REFERANDUMDA 'EVET' ELAZIĞ (A.A) - 05.09.2010 - Elazığ'ın Baskil ilçesinin DP'li Belediye Başkanı avukat İhsan Akmurat, 12 Eylülde halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinde olumsuzluk görmediğini, 'evet' oyu kullanacağını duyurdu. İhsan Akmurat, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişiklik paketini hukukçu kimliği ile incelediğinde, gelişmiş demokrasilerin insanlığa sunmuş olduğu imkanlar açısından en azından eski düzenlemeden daha ileri durumda olduğunu gördüğünü belirtti. Akmurat şunları kaydetti: ''Düzenlemeyi kimin yaptığına bakmadan, neyi yaptığına baktığımda itiraza değer hiçbir olumsuzluk görmemekteyim. Sivil bir anayasa düzenlemenin, askeri cunta gölgesinde yapılan bir düzenlemeden daha fazla hak ve özgürlükler vereceği aşikardır. Zaten yapılan düzenlemelerde memurlara, kadınlara, toplumun her kesimine yaşamsal değeri olan özgürlükler açısından daha fazla haklar sunmaktadır. Halk oylamasında 'evet' diyeceğim.'' Referandumun, hükümetin oylanmasına dönüştürülmeden yapılması gerektiğini ifade eden Akmurat, bu oylamanın gelecekteki nesillerin faydasına olup olmadığına bakılması gerektiğini vurguladı.