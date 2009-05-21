DP'den bağlılık ziyareti

DP Genel Başkanı Hüsametten Cindoruk ve partinin Genel İdare Kurulu üyeleri, merkez sağın doğal lideri ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Güniz Sokak'taki evinde ziyaret etti.



Vatandaşların kendisine ve Cindoruk'a yaklaşık 4-5 yıldır, "oy verecek siyasi parti bulamadıkları" yönünde şikayette bulunduklarını belirten Demirel, 29 Mart seçimlerinden sonra yeni bir konjonktür meydana geldiğini ifade etti. Demirel, şunları söyledi:



"Kardeşim Cindoruk, dağılmışlığı ortadan kaldırma görevini üstlendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 50 sene çoğunuzla beraber çeşitli zamanlarda içinde bulunduğumuz bu hareketin eriyip gitmesine, gömülmesine benim de hiç içim razı olmazdı.

Ben nihayet parti politikası içinde değilim ama Türkiye'de işlerin iyi gitmesi, demokrasinin işlemesi, özgürlüklerin işlemesi, hak ve hukukun işlemesi, vatandaşımın aş, iş ekmek bulabilmesinin peşindeyim. Onun içindir ki şimdi çıktığınız yol o yoldur. Bu yolda size başarılar diliyorum. Halkımızdan destek göreceksiniz. Halkımız sizi bekliyor."



Demirel bizim liderimiz



Cindoruk ise Demirel'in sadece 9. Cumhurbaşkanı olmadığını aynı zamanda kendi partisinin temelini teşkil eden Doğru Yol Partisi'nin de kurucusu ve genel başkanı olduğunu anımsattı.

Demirel'in kendisinin ve arkadaşlarının çoğunun da "lideri" olduğunu söyleyen Cindoruk, şöyle konuştu:



"Kendilerine teşekkürlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi ve bağlılık duygularımızı sunmaya geldik. Türk milletine son asır içerisinde en fazla hizmet eden devlet adamlarından biriyle karşı karşıyayız. Onun bizim siyasi hayatımızdaki etkisi giderek artıyor. Bugün bile her türlü fikir alanında, her türlü düşüncede ve buna benzer hadiselerde, büyük olaylarda Sayın

Cumhurbaşkanı'nın fikrini almak hepimiz için bir borç teşkil ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Demirel'in fikirlerinden faydalanacağız. Onun saçtığı ışıklardan faydalanacağız.



Cindoruk'tan söz



Onun ikazları, onun teşvikleriyle önemli bir siyasi hareketin içine girdik. Amacımız sadece particilik yapmak ya da bir partiyi biraz daha ilerletmek değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi hayatta bir boşluğu doldurmaktır. Geçmişte Sayın Demirel'in ve partilerinin temsil ettiği alandaki

boşluğu doldurmak için kendisine söz veriyoruz"