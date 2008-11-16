DP'de hesaplar internetten!

Demokrat Parti 9. Olağan Kongresi'nin ikinci gününde, daha önce kamuoyunun tartışmasına açılan Demokrat Parti Tüzük değişikliği kabul edildi.



Demokrat Parti’nin değiştirilen tüzüğüne göre, Genel Başkan’ın görev süresi 4 olağan kongre ile sınırlandırıldı.



Milletvekili aday tespitinin yüzde 95’i üye, delege ve kurullar marifetiyle olmasının belirlendiği tüzüğe göre genel merkez adaylarının oranı yüzde 5 olacak, bu adaylar da ağırlık olarak gençler ve kadınlardan oluşacak.



Yapılan tüzük değişikliğiyle, seçim bölgelerinin yüzde 90’ında yargı denetiminde aday yoklaması ve ön seçim usulü getirilirken kadın kotası yüzde 20, genç kotası ise yüzde 10’a yükseltildi.



Değiştirilen tüzükle teşkilatların işten el çektirilmesi zorlaştırılırken, 50 kişilik Genel İdare Kurulu’nun 30 üyesi çarşaf listeden seçilmesi hükmü benimsendi.



DP'nin değiştirilen tüzüğü'ndeki yenilikler:

-50 büyük kongre delegesinin imzası ile genel başkanlık için aday olunabilecek.



-Milletvekili aday adaylarından alınan aidatların yüzde 50’si, hazine yardımının yüzde 20’si parti teşkilatlarına aktarılacak.



-Parti hesapları internet üzerinden ilan edilecek.



-Merkez Karar Kurulu kaldırıldı.



-DP Başkanlık Divanı üye sayısı 10’a düşürüldü.



-Esnaf, işçi komisyonları gibi yan kuruluşların kapsamı genişletildi.



-Siyaset Okulu oluşturulacak.



-Bilim ve siyaset araştırma kurulları oluşturuldu.



-Belde, ilçe ve il yönetim kurullarının esasları yeniden düzenlendi.

