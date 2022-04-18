DP lideri Uysal'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Milletin beklentisi her şeyin önünde, bunun bilinciyle hareket ediyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayı tarifinin, diğer partiler arasında rahatsızlık yarattığı yönündeki sorulara ilişkin, "Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır" karşılığını verdi.

Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Uysal ilk olarak CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum"

"Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ederim. İftar sofrasında tatlı yiyerek, tatlı şeyler konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum."

Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Uysal, daha sonra Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 30 dakika sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Temel Karamollaoğlu da DP'nin ev sahipliğinde, altılı masa etrafında yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu toplantıda nelerin ele alınacağıyla ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.