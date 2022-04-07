DP'li Cemal Enginyurt'tan zamları eleştiren MHP'li Ersoy'a ilişkin yorum: Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı

AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, enflasyon rakamlarının açıklanandan yüksek olduğunu söylediği için MHP'den ihracı istenen Baki Ersoy hakkındaki soruya yanıt vererek, "Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı. Bana bakabilirdi. Beni görür, değerlendirir, konuşmanın sonunun ne olduğunu benden dolayı anlaması gerekirdi. Baki Ersoy pırıl pırıl, iyi bir Türk milliyetçisi, iyi bir vatan evladı, delikanlı, yiğit bir kardeşimiz" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili görülen davanın Suudi Arabistan'a gönderilmesi kararına da tepki gösteren DP'li Enginyurt, "Bunu şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine en büyük ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına vurulan en büyük darbedir. Cemal Kaşıkçı bu vatan topraklarında öldürülmüştür, katilleri bu vatan topraklarında yargılanmalıdır" dedi.

Enginyurt, "Ne karşılığında gönderdiniz Yarın Suudi Arabistan'la hangi swapı yapacaksınız, hangi dolarları alacaksınız?" diye sordu.

"Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, "Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" dediği için ‘parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası'yla disiplin kuruluna sevk edildi.