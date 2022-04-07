DP'li Cemal Enginyurt'tan zamları eleştiren MHP'li Ersoy'a ilişkin yorum: Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı

AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, enflasyon rakamlarının açıklanandan yüksek olduğunu söylediği için MHP'den ihracı istenen Baki Ersoy hakkındaki soruya yanıt vererek, "Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı. Bana bakabilirdi. Beni görür, değerlendirir, konuşmanın sonunun ne olduğunu benden dolayı anlaması gerekirdi. Baki Ersoy pırıl pırıl, iyi bir Türk milliyetçisi, iyi bir vatan evladı, delikanlı, yiğit bir kardeşimiz" dedi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili görülen davanın Suudi Arabistan'a gönderilmesi kararına da tepki gösteren DP'li Enginyurt, "Bunu şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine en büyük ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına vurulan en büyük darbedir. Cemal Kaşıkçı bu vatan topraklarında öldürülmüştür, katilleri bu vatan topraklarında yargılanmalıdır" dedi.
Enginyurt, "Ne karşılığında gönderdiniz Yarın Suudi Arabistan'la hangi swapı yapacaksınız, hangi dolarları alacaksınız?" diye sordu.
"Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var"
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, "Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" dediği için ‘parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası'yla disiplin kuruluna sevk edildi.
Kendisi de daha önce Cumhur İttifakı içinde yer alan AK Parti'nin bazı politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen ve bir süre sonra da Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından bu konu soruldu.
Enginyurt, "Baki Ersoy benden ders alsaydı da konuşmasaydı. Bana bakabilirdi. Beni görür, değerlendirir, konuşmanın sonunun ne olduğunu benden dolayı anlaması gerekirdi. Baki Ersoy pırıl pırıl, iyi bir Türk milliyetçisi, iyi bir vatan evladı, delikanlı, yiğit bir kardeşimiz. Baki Ersoy, sokağın sesini bizim gibi duyurmuştur. Sokağın sesini duysunlar. İhraç kolay bir müessese, susturmak kolay bir şey, susmak değil. Millet feryat ediyor, feryadı duymak lazım" ifadelerini kullandı.
"Sayın Cumhurbaşkanı, 4 bin vatan evladına sahip çık"
Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden 4 bin öğrencinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurda dönmek zorunda kaldığını söyledi.
Bu öğrencilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yatay geçiş için başvuruda bulunduğunu ancak YÖK'ün kabul etmediğimi dile getiren Enginyurt, " YÖK, yok hükmünde olduğunu bir kere daha ispatlıyor. Bu gençlerimiz, yalnızca bu ülkede bir üniversitede yatay geçiş hakkı istiyorlar" diye konuştu.
Türkiye'ye gelen Ukraynalı öğrencilere yatay geçiş hakkı verildiğinin açıklandığını ifade eden Enginyurt, "Ukraynalı gençlere verdiğin hakkı kendi vatan evlatlarına, kendi çocuklarına niye layık görmüyorsun? YÖK'ü derhal göreve davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 4 bin vatan evladına sahip çık, bunlar senin de evlatların. 4 bin vatan evladına derhal yatay geçiş hakkı verilsin" değerlendirmesini yaptı.
"Madem öyle getirin sandığı"
Erdoğan ve Bahçeli'nin 6 partinin bir araya gelmesini Macaristan'da bir araya gelen 6 partinin seçim yenilgisine benzetmeleri sorulan Cemal Enginyurt, "Hazır Macaristan altılıyı yenmişken o zaman buyur er meydanı. Hemen erken seçim kararı al Macaristan nasıl altılıyı yenmişse, yüreğim yetiyorsa, kendine güveniyorsan sandığı getir hep birlikte görelim" diye yanıt verdi.