DP'li Cemal Enginyurt'tan "tam kapanma" kararına tepki: Bidona gelince sayın, esnafa gelince kapayın

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasını eleştirdi. Enginyurt, "Joe Biden Unutuldu. Tam kapanma konuşuldu. Gündem değiştirmede üzerinize yok. Bidona gelince Sayın, esnafa gelince kapayın. Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

Dün akşam yapılan kabine toplantısından sonra Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar yaklaşık 3 hafta tam kapanma uygulanacağını duyurdu.

Ancak, tam kapanma kararı tartışma konusu oldu. 3 hafta boyunca iş yerlerini kapatacak olan esnafa destek ile ilgili bir madde olmaması tepki çekti.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından “Joe Biden Unutuldu. Tam kapanma konuşuldu. Gündem değiştirmede üzerinize yok. Bidona gelince Sayın, esnafa gelince kapayın. Sayın Cumhurbaşkanı” diye yazdı.

"Kapattım demekle, her iş halledilmiş olmuyor"

Eleştirilerine devam ettiren Enginyurt, şunları yazdı:

"Tam kapanma tamam da, bankaları da tam kapattınız mı? Zira ödenecek çekler, yapılacak ödemeler var da. Anlaşıldı! Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diyorsunuz. Bakın göründe sağ kalanlar, sizi günü gelince sandığa gömmesin.

Tam kapatılsın diyenler! Tam kapatıldı. Mutlusunuz değil mi? 100 bin kişilik kongreleri yaptınız, bayramda iş yaparız umudunu yaşayan esnafı batırdınız. Kararları destekleyenler! Anlaşıldı sizin tuzunuz kuru. Esnafın kalmadı artık umudu. Korona bahane, esnaf iflasın eşiğine.

Bankalar açık mı kalacak? Esnaf ne yiyecek? Hangi parayla geçinecek? Destek yok mu destek?

Madem tam Kapanma! Her haneye 1500 TL yardım yapın. Kapattım demekle, her iş halledilmiş olmuyor. İnsanlar burnundan soluyor.

Daha bugün, İstanbul Avcılar da vatandaş çatıdan atlıyor. Allah’a emanet olun demekle olmuyor. Allah’ın emaneti insanımıza sahip çıkın."