DP ile Saadet Partisi'nde ittifak arayışı

Zeybek, DP Genel İdare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AKP iktidarından bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi.







Çözümün sadece DP bayrağı altında milli duruş sahibi bütün siyasi partilerin seçime birlikte girmesiyle mümkün olacağını ifade eden Zeybek, ''Saadet Partisi'nin de bizim bayrağımız altına gelmesini umutla bekliyoruz. Biz Demokrat Parti bayrağı altına, merkez sağ ve Milli görüş sahibi bütün partilerin gelmesini bekliyoruz'' dedi.







Toplantıda CEM Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın gönderdiği mektubu okuyan Zeybek, iktidarları döneminde, Alevi-Bektaşi inancına sahip vatandaşlarla birlikte Türkiye'de yaşayan bütün inanç gruplarının problemlerinin demokrasi ve temel insan hakları ekseninde çözüleceğini söyledi.







Zeybek, Türkiye'de hala inanca dayalı sorunların çözülememiş olmasının da büyük bir yanlışlık olduğunu savunarak, ''Demokrat Parti ister koalisyonda ister tek başına iktidarda olsun, Aleviler dahil bütün inanç gruplarının sorunlarını düşünce, inanç ve girişim özgürlüğü açısından çözecektir'' diye konuştu.









Misyonerlik faaliyetleri





''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bazı bilim adamlarının ev ve işyerlerinde yapılan aramaları da eleştiren Zeybek, misyonerlik faaliyetlerine karşı bilimsel çalışmalarla toplumu aydınlatmaya çalışan akademisyenlerin suçlu gibi gösterilmesinin son derece tehlikeli olduğunu, misyonerlik faaliyetlerinin de sadece İslam dini için değil bütün dinler için zararlı bir boyutta devam ettiğini öne sürdü.







Avrupa ve dünyada birçok ülkede misyonerlik faaliyetlerinin yasalarla yasaklandığına, Türkiye'de ise bu konuda herhangi bir yasak bulunmadığına işaret eden Zeybek, şunları kaydetti:







''Demokrat Parti olarak Türkiye'nin bozulan değerlerini yerli yerine oturtmaya geliyoruz. Türkiye'de ne yazık ki temel özgürlükler ciddiye alınmıyor. Bilim özgürlüğü bile tehdit altında, misyonerlikle ilgili uyarıcı kitaplar suç gibi görülüyor. Türkiye'yi tehdit eden çalışmaların başında gelen misyonerliğin inanç özgürlüğüyle bir alakası yoktur. Evangelist denilen, dolarlarla desteklenen bu misyonerlik çalışmaları bütün insanlık için tehlikelidir. Avrupa'daki tedbirler Türkiye'de de alınmalıdır.







Son dönemde Sayın Başbakan da gittikçe Kaddafi olma yolundadır. Böyle giderse Kaddafi'nin başına gelenler onun da başına gelecektir. Ülke parçalanıyor, millet bölünüyor. Bir takım kişiler doğu ve güneydoğu bölgelerimizin Irak'ın kuzeyindeki oluşumdan daha da ileri bir düzeyde olduklarını dile getiriyor. 'Valileri halk seçsin' demek, projenin sonunda olduğumuzu gösteriyor.''









Erbakan'ın vasiyetini hatrlattı





Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ''Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum'' dedi.







Kamalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis dışı partilerin ittifak yapmasının Necmettin Erbakan'ın vasiyeti olduğunu söyledi.







Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in daha önce Refahyol hükümetinde Erbakan ile çalıştıklarını anımsatan Kamalak, ''Bu nedenle Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.









Çatı Saadet olmalı





İttifak konusunda duraksanan noktanın ''çatı meselesi'' olduğunu belirten Mustafa Kamalak, şunları söyledi:





''Hocamızın vasiyeti gayet açık. Her iki genel başkanımız, yani Namık Kemal Zeybek ve Abdüllatif Şener Bey, Hocamızla bir araya gelmişlerdi. Ben de vardım. Daha sonraki aşamalarda, çeşitli zamanlarda görüşmeler oldu. Hocamızla sık sık baş başa görüştüğümüz zamanlar oldu. Hocamız, iki şeyi vurguluyordu; 'İttifak mutlaka yapılmalıdır. Ülkenin salahı için gereklidir. Çatının da Saadet Partisi olması gerekir. Çünkü toprak ayağımızın altından kayıyor. Vatan tehlikededir' diyordu. Zeybek ve Şener, hocamız ile çalıştılar. Bu nedenle iki genel başkanın da onun vasiyetini yerine getirilmesine sıcak bakacaklarına inanıyorum.''







Her iki genel başkanın da gelecekte Türkiye'yi tek başına yönetme düşüncesi olan partilerin liderleri olduğunu ifade eden Kamalak, ''Gün görmüş, umur görmüş, tecrübe sahibi insanlardır. Değerli devlet adamlarıdır. Kanaatimce bu manada bir araya gelmemizde, hiç şüphesiz, hem Türkiye hem de insanlık açısından sayılamayacak kadar faydaların olduğu kanaatindeyim'' diye konuştu.







Her iki partinin genel başkanlarına da çağrı da bulunan Kamalak, iki liderin de Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşılaştığı tehlikenin de farkında olduğunu belirterek, ''Gelin el birliği yapalım. Toprak ayağımızın altından kayıyor'' ifadelerini kullandı.









''Çiller'e teklif"







Kamalak, ''Olası bir ittifakta eski başbakanlardan Tansu Çiller'e teklif götürülüp götürülmeyeceği'' sorusuna da ''İttifak olmasaydı bile Tansu Hanım bizim koalisyon ortağımızdı. Saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir siyasetçidir. 1996'da Refahyol hükümetinde bu ülkenin hiçbir zaman unutamayacağı derecede hayırlı hizmetler ifa etti. Bir siyasetçi kolay yetişmiyor. Hem bir bilim insanı olmasından hem de önemli bir siyasetçi olmasından dolayı Türkiye Tansu Hanım'dan istifade edebilmelidir'' cevabını verdi.







Kamalak, ''Büyük Birlik Partisi ile herhangi bir ittifak görüşmesi olup olmadığına'' ilişkin ise ''Bizim hem gönlümüz, hem kollarımız bütün kardeşlerimize açıktır'' dedi.