DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Ortak bir aday çıkmıyorsa, tüm siyasi partilerin genel başkanları tabi olarak bir iddia koymalı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına hakkında, “Ortak bir aday çıkmıyorsa, siyasetin pratikleri açısından baktığımızda tüm siyasi partilerin genel başkanları tabi olarak bir iddia koymalı" dedi.

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da yayın yapan Afyonpostası'nda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yanıt veren Uysal, “Ortak bir aday çıkmıyorsa, siyasetin pratikleri açısından baktığımızda tüm siyasi partilerin genel başkanları tabi olarak bir iddia koymalı. Yürütme erkine talip olmanın yolu cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Partiler geçmişte başbakanlığa talipse bugünde cumhurbaşkanlığına taliptir. Meseleye şahsi kariyer perspektifinde hiç bir zaman bakmadık. Sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

"En üst şeref makamı cumhurbaşkanlığıdır"

Sunucunun “Şahsi olarak bu teklif gelirse ne yaparsınız?” sorusuna da yanıt veren Uysal, şöyle konuştu:

“Bugünden bir şey söylenmez ama Demokrat Parti olarak Genel Başkanı olarak mücadelemiz ve iddiamız ortada, rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in bir tabiri vardır, hiç bir faninin elinin tersiyle itemeyeceği, bu büyük ülkenin her makamı şereflidir.

En üst şeref makamı cumhurbaşkanlığıdır. O açıdan bir sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gereksiz bir takım manipülatif değerlendirmelere yer vermeyecek şekilde değerlendirmelerimi zaten paylaşıyorum.”

"Şuurlu vatandaşlarımızın tercihi belli”

12 Şubat'ta 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geleceğini ifade eden Uysal,

“Türkiye'nin canlı gündemini ve seçime kadar hangi merhalelerle neler yapılabilir bunları masaya yatıracağız. Meseleyi iktidar ve yedeğindeki medyanın sabah akşam ısıttığı gibi kim cumhurbaşkanı adayı olacaktan öte, Türkiye bir paket programı oylayacak.

Türkiye meşru demokratik hukuk devleti olan herkesin eşit fırsatlara sahip bir ülke mi yoksa bugünkü gibi keyfi bir rejim, lütfedildiği kadar hakka ve hukuka sahip olacağı, dar bir bas tipi dar bir parti devletinin, bugün MHP ile genişleyen, onların vatandaş olduğu kalan vatandaşların lütfedildiği kadar hakka hukuka imkana fırsata sahip olduğu Türkiye mi? Bunu oylayacağız. Şuurlu vatandaşlarımızın tercihi belli” şeklinde konuştu.

"İklim insanların kalbimi gönlünü zihnini yönetir"

“Bugün Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?” sorusuna da yanıt veren DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

“İlk iklimi değiştiririz. Çünkü iklim insanların kalbimi gönlünü zihnini yönetir. Türkiye'de içe kapanık baskıcı, pek çok nokta atışı işler var. Meselemiz sadece iktidar değişimi değil. Bir kurucu akıl kurucu kadro cumhuriyetin, devlet mekanizmalarını tüm kurumlarıyla yeniden tanımlamak mecburiyetinde olacağımız bir süreç.

Siyasi parti liderlerinin görüşmelerinin temel değerlendirme zemini burası. O açıdan Türkiye'de iklim değişimi pek çok kendiliğinden oturur. Ama bunun üzerine bir akıl emek program koymak mecburiyetindeyiz.”