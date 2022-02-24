DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Tansu Çiller açıklaması: 6 Mart'ta kongremiz var, düşüncesi olanlar meydana gelir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı bir televizyon programında Tansu Çiller'in siyasete döneceği iddiaları üzerine, “Buradan da ilan edelim; 6 Mart'ta büyük kongremiz var, düşüncesi olanlar meydan orada gelirler, o meydanda güreşirler” dedi.

TV5’te yayınlanan “Kulis Ankara” programına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mustafa Yılmaz ve Sedat Bozkurt’un sorularını cevapladı.

Mustafa Yılmaz’ın Tansu Çiller'in bir parti kuracağı veya bir partinin başına geçeceği iddiaları hakkında sorulan sorusu üzerine Uysal “Mustafa Bey inanın çok yorulduk bu safsatalardan. Buradan da ilan edelim; 6 Mart'ta büyük kongremiz var, düşüncesi olanlar meydan orada gelirler, o meydanda güreşirler!” ifadelerini kullandı.

"Değerler temelinde hareket ediyoruz"

Mustafa Yılmaz “Yani Tansu Çiller'in böyle bir niyeti var ise gelip aday olabilir diyorsunuz?” diyerek soruyu genişletti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise soruya şöyle cevap verdi “Evet, aynen öyle. Demokrat Parti; kökü, geçmişi, kuralları ve tüzüğü olan bir parti. Delegasyonumuz da siyasi bir şuurla değerlendirme yapabilecek bir hafızanın içerisinden geliyor. Bunu değerlendirir, bunu söylerken de tabii yaşadığımız süreçler var. Gönlümüz arzu eder ki; başbakanlığa bu partinin taşıdığı, birtakım bakanlık vazifelerine taşıdığı siyasi liderler ve kadrolar bu tabanla, bu partinin emektarları ile beraber mücadele etsin. Ama Türkiye'nin yaşadığı bir süreç var, temel umdelere, temel prensiplere sadakat göstermeyip, ahbap çavuş ilişkileri ile bir rota çizerseniz bu noktaya gelirsiniz. O onların tercihi, ama netice itibariyle biz parti olarak, ifade ettiğim gibi bu değerler temelinde hareket ediyoruz. Ahbap Çavuş ilişkisi ile konum almıyoruz, tercihlerde belirlemiyoruz” dedi.