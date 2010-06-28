'DP, CHP'yi kapatmalıydı' sözlerim tarihsel tespitti'

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Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, ''Yaptığım açıklamalar tarihsel bir tespitti. Bugünkü konumla kesinlikle ilgisi olmayan, kesinlikle bugünkü CHP'nin kastedilmediği bir şeydi'' dedi.Vali Aydoğdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği açıklamasının tarihsel bir tespit olduğunu belirterek, partilerin siyasi hayatın ve devletlerin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.Aydoğdu, şunları kaydetti:''Yaptığım açıklamalar tarihsel bir tespitti. Bugünkü değil hatta 1950 dönemiyle ilgili bile değildi. Bugünkü konumla kesinlikle ilgisi olmayan, kesinlikle bugünkü CHP'nin kastedilmediği bir şeydi. Bunu bütün Kırklarelililerin bilmesi lazım. Kırklarelili CHP'li vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum: CHP, siyasi hayatımızın vazgeçilmez bir partisidir. Bizim bütün partilere olduğu gibi CHP'ye karşı da mesafemiz, hürmetimiz ve saygımız sonsuzdur. Siyasi partileri devletimizin ayrılmaz bir unsuru olarak görürüz. Sözlerimin bugünkü CHP'yle, bugünkü siyasi hayatla hiçbir şekilde ilişkilendirilmemesi gerekir. Öyle anlaşıldığı için de üzülüyorum. İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldığı doğrudur. Bunlar idari usullerdir. Bu tür soruşturmalar açılabilir. Gelinir, tespit edilir, gereği neyse yapılır.''