-DP: "HAYIR' KARARINA UYMAYANA HOŞGÖRÜ YOK" ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Anayasa Referandumu kampanyası için Ankara'da toplanan Demokrat Parti (DP) İl Başkanları yayınladıkları ortak bildiride, referandumda Genel İdare Kurulu tarafından 16 Temmuz 2010 tarihinde alınmış ''Anayasaya Hayır'' kararına ittifakla uyacaklarını belirterek, ''referandumda 'hayır' kararımıza uymayan partililere hoşgörü gösterilmeyecek'' dedi. Demokrat Parti Basın Merkezi'nde yapılan açıklamada, DP İl Başkanlarının, 2 Ağustos 2010 Pazar günü Ankara'da Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk başkanlığında yaptıkları toplantıda, bulundukları illerdeki halkın tavrını anlatarak ''Anayasaya Hayır'' kararını, DP'ye gönül vermiş vatandaşların benimsediklerinin ifade edildiği kaydedildi. Açıklamada, İl Başkanları toplantısında Genel Başkan Cindoruk'un, DP'nin ''Anayasaya Hayır'' kararının gerekçelerini açıkladığını, bu arada daha önceden ''Anayasaya Evet'' denilmesini savunan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal'ın da burada yaptığı konuşmada, ''Partinin yüksek kurulundan çıkmış olan kararına saygılıyım. Ben de Anayasaya 'Hayır' diyorum'' açıklamasında bulunduğu ifade edildi. Toplantının sonunda yayınlanan ortak bildiride, ''Partimizin Anayasa referandumundaki görüşünün 'hayır' olmasını hepimiz tartışmasız teyit etmekteyiz'' denildi ve parti kararlarına uymanın, her partilinin birinci görevi olduğu vurgulandı. DP İl Başkanları ortak bildirisi şöyle: ''DP İl Başkanları olarak bizler, 2 Ağustos 2010 Pazartesi günü Genel Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığında toplantı yaparak, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak 'Anayasa Referandumu' hakkında parti görüşümüzü, kampanya hazırlık ve uygulamaları ile bu kapsamda gördüğümüz önemli ve çok sayıda konuyu görüşerek, özellikle aşağıda belirttiğimiz hususlar ile ilgili kesin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmayı karara bağladık. -Partimizin, Anayasa referandumundaki görüşünün 'Hayır' olmasını hepimiz tartışmasız teyit etmekteyiz, -Teşkilatlarımız ve tüm yöneticilerimizin bu karara uymadıkları, ya da uymak istemedikleri yolunda kamuoyuna yansıtılan haberlerin gerçekle uzaktan, yakından alakası yoktur. Bu gerçeği vurgulamayı özellikle önemli görmekteyiz, -Bu kapsamda kampanyamızı tüm görüşlere saygı duyarak, ancak 'Hayır' kararımızın gerekçelerini, konunun özünden uzaklaşmadan ve bir seçim mücadelesine dönüştürmeden, her türlü kavga ve çekişmelerden uzak durarak yürüteceğiz, -Parti kararlarına uymak, hangi görevde bulunursa bulunsun, ya da bulunmuş olursa olsun, her partilinin uyması gereken en basit ve birinci vazifesidir. Bu nedenle; kamuoyunda, partimizin birlik ve beraberliğini zedeleyecek türden tutum ve davranışlarda bulunanlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğinin herkesçe bilinmesini ve buna uygun davranış ve çalışmalar içerisinde bulunulmasını beklemekteyiz.''