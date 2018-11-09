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Doyumsuz manzarada martıların ekmek kavgası

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA) - İstanbul'un en güzel manzaralarına sahip tarihi Sağır Han'ın çatısına çıkanlar eşsiz manzara eşliğinde martıları besliyor

09 Kasım 2018 15:34

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA) - İstanbul\'un en güzel manzaralarına sahip tarihi Sağır Han\'ın çatısına çıkanlar eşsiz manzara eşliğinde martıları besliyor.

Eminönü Mercan\'da bulunan ve verileni tahribatlara rağmen ayakta kalan Sağır Han, çatısında yüzlerce martıya da ev sahipliği yapıyor. Kentin en güzel manzalarından birine sahip olan çatıya çıkanlar her gün defalarca martı ve kedileri besliyor. İstanbul semalarını beyaz kanatları ile güzelleştiren yüzlerce martı,  yemek için birbirleri ile kavga ediyor. Çatıyı dolduran ve unutulmaz görüntülere sahne olan martılar, bir sonraki yemek saatine kadar yeniden gökyüzüne dönüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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