-Downer: Karşılaştığım en zor mesele LEFKOŞA (A.A) - 11.01.2012 - BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Alexsander Downer, Kıbrıs sorunun karşılaştığı ''En zor mesele'' olduğunu belirterek, uluslararası konferans toplanmadan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere prosedürünün tamamlanmayacağını söyledi. Downer, Rum haber ajansına yaptığı açıklamada, BM'nin, liderlerin Genel Sekreter Ban Ki-mun'la yapacakları New York Greentree'deki görüşmeye, ''havada kalan yönetim, mülkiyet ve vatandaşlık meselelerinde iyi bir sonuca ulaşma hedefiyle'' hazırlandığını belirtti. ''Siyasi irade olursa özlü konularda anlaşmaya varılması mümkündür'' diyen Downer, yürütülen müzakerelerde uzlaşı ruhu beklediğini kaydetti. Downer, ''Greentree'deki görüşme ya başarılı ya başarısız olacak. BM'nin müzakere masasındaki rolü yardımcılıktır'' dedi. Alexander Downer, yaklaşık 20 önemli konuya değinerek, ''BM'nin, havada olan esas konularda anlaşmaya varılması halinde çoğu detayın halledilebileceğine inandığını'' belirtti. 1960 Anlaşmaları'nın (Garanti, İttifak ve Kuruluş Anlaşmaları) garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile birlikte halledilmesi gereken ana konu olduğunu söyleyen Downer, ''İki lider halen toprak, haritalar ve rakamları görüşme konusunda anlaştı, uluslararası konferansa da hazırlık yapılıyor'' ifadesini kullandı. Downer, ''Uluslararası konferans yapılmadan müzakere prosedürü tamamlanmış olmaz'' dedi. -''Liderler yönetim, vatandaşlık ve toprak konularını halletmeli''- Liderlerin halletmesi gereken üç ana mesele olduğuna işaret ederek; ''bunlardan ilkinin dönüşümlü başkanlığın seçim yöntemi, ikincisinin vatandaşlık verilmesi yöntemi ve üçüncüsünün de toprak başlığında anlaşma olana kadar tamamlanamayacak mülkiyet'' olduğunu kaydeden Downer, şöyle konuştu: ''Görüşmede yönetim, mülkiyet ve vatandaşlık konularında bir taslağımız olursa, iyi bir şey başarmış olacağız. Bu prosedür başarıya ulaşabilecek gibi görünüyor. Günün sonunda bu konular üzerinde anlaşma olmaz ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar çok büyük olursa ki mevcut duruma adil bakıldığında bu ihtimal değil, muhtemelen bir şey yapamayacak bir noktaya geleceğiz.'' Kıbrıs sorununun karşılaştığı en zor mesele olduğunu da vurgulayan Özel Danışman Downer, ''BM'nin Greentree üçlü görüşmesinden beklentisinin'' sorulması üzerine, ''Yönetim, toprak ve vatandaşlık konularında ilerleme olursa, iyi bir sonuç elde etmiş olacağız'' dedi. Downer, buna paralel olarak halen Ekonomi ve AB konularında görüş birliğine varıldığını hatırlattı. Açıklamasında takvimden söz etme konusunda ise temkinli davranan Downer, ''Prosedür inanılmaz zordur, ısrar ve cesaret gerekiyor'' diye konuştu. ''Greentree'de başarı ihtimali olduğuna inanmasa BM'nin bu görüşmeyi düzenlemeyeceğini'' ifade eden Downer, ''Risk almanız gerekir'' ifadesini kullandı. Alexsander Downer, Güney Kıbrıs'ın 1 Temmuz itibarıyla devralacağı AB dönem başkanlığına da değindi. Güney Kıbrıs'ın 6 aylık görev süresi içerisinde Avrupai yükümlülükleri üzerinde yoğunlaşması gerektiğini, ancak Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığının halen uzak olduğunu,Kıbrıs sorununda ana konularda anlaşmanın aylar almaması gerektiğini, doğru istek ve doğru siyasi çevre, uzlaşı ruhu ve akıllı müzakerelerle anlaşmaya varılabileceğine işaret etti. Her iki liderin çözüm hedeflediğini de dile getiren Downer, ''Liderlerden birinin veya diğerinin bir anlaşmaya varılmasını istemediğini söylemek haksızlık olur. Ancak bir anlaşmada bütün istediğinizi elde edemezsiniz'' ifadelerini kullandı.