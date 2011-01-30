-DOWNER, DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU LEFKOŞA (A.A) - 30.01.2011 - BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’in, KKTC ile Avrupğa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında doğrudan ticareti öngören Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün onaylanması için girişimde bulunduğu belirtildi. Haberi veren Rum Fileleftheros gazetesi, tüzüğün onaylanmasının, ''Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün kalıcılaşmasına ve adanın Kuzeyi'nin Tayvanlaştırılmasına yol açacağı'' yorumunu yaparak, Downer’in tüzüğün onaylanması için Brüksel'de girişiminde bulunduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, 26 Ocak'ta Cenevre'de yapılan üçlü Kıbrıs görüşmesinden 2 gün önce Brüksel’de temaslarda bulunan Downer, Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyonun kaldırılmasının gerekliliğini savunarak, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün onaylanmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacağını ifade etti. ''Downer’in ortaya koyduğu bu tez, Türk tarafının tüzüğün onaylanması için ortaya koyduğu argümanlarla örtüşüyor'' diye yazan gazete, ''Downer’in bu müdahalesi her türlü emsali aştı. Şüphesiz görev ve yetkilerini de aştı, 'Kıbrıs cumhuriyeti' (Rum yönetimi) aleyhine düşmanca bir hareketi teşkil ediyor'' ifadelerini kullandı. Habere göre Downer, Brüksel’de AB’nin Genişlemeden Sorumlu komiseri Stefan Füle’yle yemek yedi, Avrupa Komisyonu yetkilileriyle temaslarda bulundu, ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu ile Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna ilişkin Çalışma Grubu’yla görüştü. Habere göre, temaslarında, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Güney Kıbrıs'ı ziyaretinde yaptığı açıklamaların ''Kıbrıs sorununa ilişkin dengeyi zora soktuğunu'' söyleyen Downer, Merkel’in söylediklerine katılmadığını, Türk tarafının çözüm çabalarına müzakere masasında olumlu karşılık verdiğini açıkça ifade ettiği. Downer’in temasları sırasında, ''BM’nin uzun yıllardır Kıbrıs sorununa enerji, para ve güç sarf ettiğini, durumun değişmemesi durumunda çekilmek zorunda kalacağını'' söylediğini de iddia eden gazete, Downer'ın Kıbrıs sorununda olumlu bir sonuç alınması için nüfuzunu kullanması ve faaliyet üstlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunduğunu kaydetti. Gazete, Cenevre görüşmesinden 48 saat önce yapılan Downer’in Brüksel temaslarının basından uzak tutulmaya çalışıldığını, AB’ın Genişlemeden Sorumlu komiseri Stefan Füle’nin Downer’in isteği üzerine görüşmeyi açıklamadığını belirtti. Gazete, Downer’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yla görüştüğünü açıklamasına karşın, Barroso'nun temsilcilerinin bu görüşmenin yapılmadığına ilişkin iddialarına da yer verdi. Haberde ayrıca, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu’nun, salı günü Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüşeceği de bildirildi. Bu görüşmede Cenevre görüşmesinin sonuçları ile Downer’in Brüksel temaslarının değerlendirileceğini kaydeden gazete, Rum tarafının doğrudan ticaret tüzüğünün geri çekilmesine ilişkin tezinin de yineleneceğini ekledi.