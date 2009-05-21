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Sağlık

Down sendromu kansere ışık tutabilir mi?

Down sendromlu hastaların kansere daha az yakalanıyor olması, kanser tedavisi için bir umut olabilir.

21 Mayıs 2009 03:00

Down sendromlu hastaların neden kansere daha az yakalandıklarını araştıran bilim insanları, çalışmaları sonucunda kanserin tedavisi için önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Down sendromu olan kişilerde, -diğer insanlara kıyasla- tümörlerin gelişimini önleyen en az bir gen türünden daha çok miktarda bulunuyor.

Dünya genelinde yaklaşık her bin bebekten biri, Down sendromu hastası olarak doğuyor.

Zihinsel ve fiziksel bir takım engellere sahip olan Down sendromu hastalarının kromozom yapıları da diğer insanlarınkinden farklı.

Bilim insanlarının ilgisini de işte bu farklılık çekiyor. Down sendromu hastalarında üç adet kromozom 21 bulunuyor.

Bu hastalığa sahip olmayanlarda ise bu kromozomdan yalnızca iki adet var.

Down sendromlu kişilerde bulunan bu üçüncü kopya, onlara 200'den fazla farklı genin çeşitli versiyonlarını sağlıyor.

Bilim insanları çalışmada, fazladan olan bu genlerin hangilerinin kanserli tümörlere karşı koruma sağladığını ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırmayı yürüten ekipten Doktor Sandra Ryeom, söz konusu genlerden birinin kan damarlarının gelişimini ve tümörlü hücrelerin beslenmesini önlediğini söylüyor.

Doktor Ryeom, kan damarlarının gelişiminin önlenmesi halinde kanserli tümörlerin büyümesinin de söz konusu olamayacağını, tümörlü hücrelerin mikroskobik boyutlarda kalacağını ve dolayısıyla zararsız olacağını belirtiyor.

Ryeom, bu araştırmanın kanserle mücadele için yeni yöntemler sunabileceğini, kanserin tedavisi için kullanılan yeni ilaçlar geliştirilebileceğini söylüyor.

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