Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonu milli yüzücü Mehmet'in şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu

Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından, İtalya'da yapılacak Down Sendromlular Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyor.

Aljazeera'de yer alan habere göre, ailesinin desteğiyle 4 yaşında yüzmeye başlayan 24 yaşındaki milli sporcu Karahan, 6 yaşındayken şimdi de hocası olan Konya Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörü İsa Çağlar ile tanıştı.

Takımdaki arkadaşlarının "bir şey olamazsın" demesine aldırmadan çalışmalarını sürdürerek milli takıma kadar yükselen Mehmet Fatih, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Milli yüzücünün en büyük amacı, temmuz ayında İtalya'da yapılacak olan Down Sendromlular Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da zirvede yer almak.

"Annemi ve antrenörümü çok seviyorum, çalışmamı sürdüreceğim"

Milli yüzücü Mehmet Fatih, Avrupa şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Annesi ve antrenörünün desteğini her yerde hissettiğini belirten Karahan, "Annemi ve antrenörümü çok seviyorum. Çalışmamı sonuna kadar sürdüreceğim. Herkese başarılı olduğumu göstermek ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

"Sabah akşam havuzda"

Antrenörü Çağlar da yaptığı açıklamada, sporcusunun Avrupa Şampiyonası'nda 800 metre serbestte altın madalya kazandığını, 400 metre serbestte 2'nci, 200 metre serbestte ise 3'üncü olduğunu hatırlattı.

Mehmet Fatih'in 6 yaşından beri yanında olduğunu dile getiren Çağlar, şöyle devam etti:

"Öğrencim takıma ilk katıldığı yıllarda arkadaşları ona 'bir şey olamazsın' demişti ama o gücünü gösterdi ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Ondan sonra öğrencimin hayatı, yüzme oldu. Sabah akşam havuzda. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyi, Dünya Şampiyonası'nda da tekrarlar. Bunu başaracak gücü var. Ülkemize altın madalyayla döneceğimize inanıyorum."

Milli yüzücünün annesi Adalet Karahan ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Her şeyden önce spor yapıyor ve zamanını boşa geçirmiyor. Verdiğim emeklerin karşılığında Fatih'in başarılı olması beni mutlu ediyor. Antrenmana hala ben getiriyorum. Ömrümün sonuna kadar onun yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İşbitirici de yaptığı değerlendirmede, özel sporcuların sayısında 4 yıl içinde ciddi artış olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Sporcumuzun annesi küçük yaşından bu tarafa Fatih'in üzerine eğildi. Asla disiplinden taviz vermedi. Kulübümüzün antrenörü İsa Çağlar da bir gün bile milli yüzücünün yanından ayrılmadı. Sporcumuz diğer sporculardan 2 kat daha fazla çalışarak, azimle bugüne kadar geldi. Dünya şampiyonluğunu da Türkiye'ye getireceğine eminim."