T24 LogoT24 Logo
Gündem

Down sendromlu Dilan'a yardım eli

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, down sendromlu kızı Dilan Özer'in (13) tedavi masraflarını karşılamak için 'Seninle Yaşamak Güzel' adlı kitabı kaleme alan Zöhre Özer, Bornova Belediyesi'nin Down Cafe'de düzenleyeceği imza günü ile kitap satışını artır

17 Ocak 2018 12:24

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, down sendromlu kızı Dilan Özer\'in (13) tedavi masraflarını karşılamak için \'Seninle Yaşamak Güzel\' adlı kitabı kaleme alan Zöhre Özer, Bornova Belediyesi\'nin Down Cafe\'de düzenleyeceği imza günü ile kitap satışını artırmayı hedefliyor.
Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi\'nde oturan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı down sendromlu Dilan Özer\'in artan tedavi masrafları ile ilgili DHA\'nın haberi ses getirdi. Anne Zöhre Özer\'in bir dizi sağlık sorunu bulunan kızlarının artan sağlık giderlerini karşılamak için onunla yaşadıklarını anlattığı \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabı Bornova Belediyesi\'nin düzenleyeceği imza gününde satışa sunulacak. Yarın Bornova\'daki Büyük Park\'ın içindeki Down Cafe\'de saat 13.00\'te düzenlenecek imza gününe CHP\'li Belediye Başkanı Olgun Atilla da katılıp aileye destek verecek.
Down sendromlu kişilerin çalıştığı ve bu bireylerin aynı zamanda bir buluşma noktası olan Down Cafe, perşembe günü ayrıca down sendromlu yaklaşık 40 kişiye ev sahipliği yapacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileye ekonomik destek sağlamayı hedefleyen Bornova Belediyesi, yaklaşık 300 kitabın satışını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de ailenin ekonomik ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli desteğin verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nevra UÇKAÇİZMİR DHADilanYaşamak GüzelZöhreBornova Belediyesi Down CafeHarmandalı MahallesiHasan AliDHAAnne ZöhreBornova BelediyesiYarın Bornova Büyük ParkDown CafeCHP Belediye Başkanı Olgun AtillaDownSosyal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24