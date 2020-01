Down sendromlu Dilan'a yardım eli

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, down sendromlu kızı Dilan Özer\'in (13) tedavi masraflarını karşılamak için \'Seninle Yaşamak Güzel\' adlı kitabı kaleme alan Zöhre Özer, Bornova Belediyesi\'nin Down Cafe\'de düzenleyeceği imza günü ile kitap satışını artırmayı hedefliyor.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi\'nde oturan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı down sendromlu Dilan Özer\'in artan tedavi masrafları ile ilgili DHA\'nın haberi ses getirdi. Anne Zöhre Özer\'in bir dizi sağlık sorunu bulunan kızlarının artan sağlık giderlerini karşılamak için onunla yaşadıklarını anlattığı \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabı Bornova Belediyesi\'nin düzenleyeceği imza gününde satışa sunulacak. Yarın Bornova\'daki Büyük Park\'ın içindeki Down Cafe\'de saat 13.00\'te düzenlenecek imza gününe CHP\'li Belediye Başkanı Olgun Atilla da katılıp aileye destek verecek.

Down sendromlu kişilerin çalıştığı ve bu bireylerin aynı zamanda bir buluşma noktası olan Down Cafe, perşembe günü ayrıca down sendromlu yaklaşık 40 kişiye ev sahipliği yapacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileye ekonomik destek sağlamayı hedefleyen Bornova Belediyesi, yaklaşık 300 kitabın satışını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de ailenin ekonomik ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli desteğin verileceği bildirildi.



