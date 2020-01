Down Kafe'nin kuruluşunu pasta keserek kutladılar

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, 3 yıl önce down sendromluların çalışması ve topluma adapte olmaları amacıyla \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Bornova Belediyesi tarafından açılan Down Kafe\'nin 3\'üncü açılış yıldönümü, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla\'nın da katıldığı partiyle kutlandı.

Bornova Büyük Park içinde 3 yıl önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde kurulan ve down sendromluların çalıştığı kafenin 3\'üncü açılış yıldönümü kesilen pastayla kutlandı. Partiye Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, down sendromlulardan oluşan kafe çalışanları ve aileleri ile Ege Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri katıldı. Müzik eşliğinde dans eden down sendromlular gönüllerince eğlenirken, yaptıkları resimlerle de partiye katılanların beğenisini topladı. Down Kafe\'nin 3\'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında Belediye Başkanı Olgun Atilla down sendromlu çalışanlarla birlikte pasta kesti.

\"HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ\"

Down sendromluların mutlu olması ve kente kattıkları moralin önemli olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, şöyle dedi:

\"Amacımız; farkındalık yaratmak. Özel kardeşlerimizin farklılıkları var ve biz bu hayat onlarla birlikte paylaşıyoruz. İyi ki bu projeyi üniversitelerimizle ve paydaşlarımızla hayata geçirmişiz. Ben gün içerisinde enerjisini kaybeden vatandaşlarımızı bu özel kardeşlerimizin misafiri olması için buraya davet ediyorum. Burada kafeyi sadece birlikte çalıştırmıyoruz, hayatı birlikte paylaşıyoruz ve bu kentteki bütün iyilik hareketlerini birlikte yapıyoruz, dolayısıyla biz çok güçlüyüz. Bizim özel kardeşlerimizin mutlu olması ve kentimize kattıkları moral de hepsinden daha önemli. İyi ki bu projeyi hayata geçirmişiz. Nice mutlu yıllara Down Kafe.\"

FOTOĞRAFLI