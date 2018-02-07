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Ekonomi

Dow Jones yaralarını sarıyor

Dow Jones Endeksi pazartesi günü tarihte bir gün içinde kaydedilen en sert düşüşünü yaşamıştı

07 Şubat 2018 02:36

Dow Jones'ta dün yaşanan rekor düşüşün ardından bugün toparlanmaya başladı. Endeks bugün yüzde 2.07 artışla 500 puan yükseldi.

ABD borsalarında dünkü sert düşüşün ardından toparlanma çabası görülüyor.

ABD'nin Dow Jones Endeksi yüzde 1,07 düşüşle 24 bin 85 puandan, S&P 500 yüzde 1,29 düşüşle 2 bin 614 puandan, Nasdaq da yüzde 1,87 düşüşle 6 bin 837 puandan açılış yaptı. Ancak endeksler kısa sürede kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

Saat 23.10 itibarıyla yüzde 2.07'lik bir artışla 500 puan yükseldi 

ABD borsalarında dün yüzde 4'ün üzerinde kayıplar yaşanmış, Dow Jones Endeksi 1175 puanla Wall Street tarihinin en sert düşüşünü yaşamıştı.

 

Avrupa borsaları 6 ayın dibinde

 

Avrupa borsaları küresel hisse senetlerindeki satış baskısının ve oynaklığın enflasyon ve yükselen tahvil getirilerine ilişkin endişelerle artmasıyla Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Avrupa çapında 600 büyük şirketi izleyen STOXX 600 endeksi bütün endekslerin ekside bulunmasıyla yüzde 3.2 düşüşle art arda yedinci günde de gerilerken, STOXX oynaklık endeksi 18 ayın en yüksek seviyesi olan 27.5'in üzerine çıkarak 29.82 seviyesine indi.
 

Asya borsaları sert düştü
 

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 4,73 değer kaybederken, Çin'de Şanghay Borsası'nda kayıp yüzde 3,4'e yaklaştı. Güney Kore Borsası'nda da yüzde 1,5'un üzerinde düşüş görüldü. 

 

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