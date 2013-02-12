Dövmeler nasıl hayat kurtarır?

Kimileri için dövme, kendilerini ifade etme amacıyla kullandıkları sanatsal ve yaratıcı bir iletişim aracı olmak yerine, taşıdıkları kişisel sağlık bilgileriyle hayat kurtarıyor. Bu tıbbi dövmeler giderek daha popüler hale geliyor.

Genetik adrenal hiperplazi hastası olan Robin Rhoderick’in sağlık durumu ”Adrenalin salgılayan salgı bezlerim çalışmıyor. Her gün kortizon kullanıyorum. Adrenalin krizine girmem, hayati tehlike taşıyor,” sözleriyle anlattı ve hastalığının adını koluna dövme yaptırdı. Daha önce hastalığının adını yazan bir bilezik takan Rhoderick ise artık dövmsine güvendiğini belirtti.

Dövme ustası Jeffery Grimet dövme yaptırma sürecindeki en önemli aşamanın müşterilerle işe girişmeden önceki konuşma olduğunu söyledi. Grimet, dövmenin nereye yapılacağı kararını müşterisine bıraktığını, ancak tıbbi dövmenin acil bir durumda doktorların görebliceği bir yerde olmasının önemini vurguladı.

Grimet, ”Acil serviste nabza bakarken bilekte dövmeyi hemen fark etmeleri mümkün olur,” şeklinde konuştu.







amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre Ryan Merchant adındaki bir elektrikçi de bu dövmelerden yaptıran insanlardan biri. Merchant 13 yaşında şeker hastalığına yakalanmış. Dövmenin metal uyarı bileziklerinden çok daha güvenli ve kullanışlı olduğunu söyleyen Merchant ”Elektrik işi yaparken üzerinizde metal olmamalı. Bu nedenle işbaşında bileziğimi çıkarmam gerekiyordu.” dedi.

Endokrinolog Doktor Salih Aldasouqi dövmenin küçük bir ameliyat sayılabileceğini için kişilerin önce doktorlarına danışmalarını önerdi. Dr. Aldasouqi ”Dövme, işinin ehli, ruhsatlı ustalarca, temiz ve steril aletlerle yapılmazsa enfeksiyon riski doğar.” ifadelerini kullandı.

Tıp çevrelerinin dövmeciliğe bazı standart ve kurallar koyması gerektiği görüşünde olan uzman birçok hastasının dövme yaptırmaktan memnun olduğunu söyledi. ”Dövme yaptırmak özellikle şeker hastaları arasında giderek yaygınlaşıyor.” dedi.