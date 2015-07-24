Dövme yaptırmak için bakımevinden kaçtı

Kuzey İrlanda’da yaşayan 79 yaşındaki Sadie Sellers, kaldığı bakımevinde kaçtı, dövmecide ortaya çıktı. Yaşlı kadın, "Çocuklarımın dövmem hakkında ne düşündüğünü umursamıyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kadının oğlu Tony Sellers annesini ziyarete geldiğinde yaşlı kadını odasında bulamadı.

Daha sonra bir dövmecide ortaya çıkan yaşlı kadın, ilk dövmesini yaptırmak için bakımevinden kaçtığını söyledi.

Eski bir devlet memuru olan Sadie Sellers, çocuklarının dövmesi hakkında ne düşündüğünü umursamadığını da sözlerine ekledi.