Dövme yaptırmak günah mı?

T24 - Takvim gazetesi yazarı Ali Rıza Demircan'ın 'Dövme günahtır' açıklaması ilahiyatçıları ikiye böldü. Kimi 'Evet' dedi, kimi lanetledi...

Kimileri bir sanat olarak görüyor, kimileri ise sağlık açısından zararlı... Ancak olayın dini boyutu, tartışmanın sıcaklığını her daim koruyor. Dövme tartışması Takvim gazetesi yazarlarından Ali Rıza Demircan'ın açıklamalarıyla alevlendi. Demircan, kendisine gelen "Kalıcı dövme günah mıdır?" sorusuna dünkü köşesinde şu yanıtı verdi: "Kalıcı dövmeler, yaratılış düzenimize aykırılıktır, yasaklıdır ve de günahtır. Suyun deriye nüfuzunu engelleyen dövmeler ise cünüplüğü kalıcı hale getirdiği için hayatımıza, örneğin namaza da manidir. Dolayısıyla çok yönlü günahtır."

Demircan'ın bu açıklamaları, ilahiyatçılar arasında tartışma yarattı. İşte dövmeyle ilgili yorumlar:

Prof. Dr. Osman Ali Ateş:

Yüce Rabbimiz'in bizlere lütfettiği güzellikleri değiştirmeye kalkışmak doğru değildir. Yapılan Dövmelerin bizi güzelleştirdiği söylenemez. Dövme yapılmış bir vücut çok iticidir. Zaten İslam'ın, iyi ve güzel olan şeyleri yasaklaması söz konusu değildir. Ayrıca dövme yaptırmanın, sağlığımız açısından da uygun olmadığını düşünüyorum"

Dr. Tayyar Altıkulaç:

Dövme inanca engel teşkil etmez. Vücudunda dövme olanın Müslümanlığa geçmesinde hiçbir engel yoktur. Önemli olan sonraki hayatıdır. Vücudunun orasını burasını kesecek hali yok.

Prof. Dr. Süleyman Ateş:

Dövme Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Allah'ın yarattığını değiştirmenin şeytan işi olduğu belirtilir. Dövme İslam'da mekruh (hoş olmayan bir şey) kabul edilir ama Kuran'ın haram saydığı, yapanların ve yaptıranların günahkar olacağı eylemlerden değildir. Hiçbir şey ibadete engel olamaz.

Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu:

İnsanın vücudunun doğallığını, güzelliğini bozacak müdahaleleri yapmaması gerekir. Dövme yaptırmak, zaruri ve sağlık yönünden gerekli bir işlem değildir. Ayrıca Hazreti Peygamber (S.A.V.) dövme yaptırılmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Ancak dövme boy abdestine ve namaz abdestine engel değildir. Çünkü dövme, suyun deriye ulaşmasına engel oluşturmaz.

Cübbeli Ahmet Hoca:

Haramdır günahtır. Zaten Hadis-i şerifte lanet vardır. Dövme yapan, yaptıran, saç ekleten, dişlerinin ucunu törpületen, kaş şeklini değiştiren Allah'ın yarattığı sureti değiştirenler olarak geçer. Hepsi haramdır üzerlerinde lanetlilik vardır. Pişman olmuşsa kalsın öyle. Çünkü çıkartması pahalı. Abdeste gusüle mani değildir. Çünkü deri altına işlemediği için.

Prof. Dr. Saim Yeprem (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı):

Dövme olması bir insanın Müslüman olmasına engel değil. Gusül abdesti geçerlidir. Üstünden yıkanabilir. Cünupluk devam etmez. Mesela piercing burunda sabitleştiği için altındaki derinin yıkanması gerekmez.