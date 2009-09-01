Dövme yaptırmadan önce bir düşünün

Dövmenin popülerliğiyle kıyaslandığında meydana gelen komplikasyonların oranı düşük olsa da, yine de kimi riskler söz konusu.

Kan yoluyla hastalık bulaşması: Eğer kullanılan ekipman daha önce bir başka enfekte olmuş kişide kullanılmışsa, sizin için de Hepatit C, Hepatit B, tetanoz, AİDS gibi hastalıklara yakalanma riski ortaya çıkıyor.

Cilt sorunları



Dövme özellikle kırmızı mürekkep içeriyorsa ciltte 'granulomas' denilen yumrular oluşabilir.

Alerjik reaksiyonlar



Dövmede kullanılan boyalar, özellikle kırmızı boya, ciltte alerjik döküntülere, kaşıntıya neden olabilir. İşin kötüsü, bu durum dövme yaptırdıktan sonra uzun yıllar devam edebilir.

MR'da komplikasyon



Çok sık görülmemekle birlikte, MR (magnetic resonance) işlemi sırasında dövmeli bölgede kabartı ve yanma ortaya çıkabilir.