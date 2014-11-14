Dövme tartışması ölümle sonuçlandı

İzmir’in Konak İlçesi’nde ailesiyle yaşayan ve koluna yaptırdığı "Ahmet" yazılı dövmeyi kahvaltıda gören ağabeyi 27 yaşındaki K.Y. ile tartışan 17 yaşındaki Dilara Münevver Yeşiltepe, iddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine, ağabeyinin öfkelenip kahvaltı masasındaki bıçağı fırlatması sonucu göğsünden yaralandı. Ağabeyi tarafından hastaneye kaldırılan ve 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen genç kız, bir süre sonra evde fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Otopsi yapıldıktan sonra toprağa verilen genç kızın ailesi olayda hastanenin ihmali bulunduğunu ileri sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, olay; Basın Sitesi Mahallesi 174 Sokaktaki apartmanın 3′üncü katında geçen 4 Kasım’da meydana geldi. Lise eğitimini tamamlayıp her hangi bir işte çalışmayan Dilara Münevver Yeşiltepe, iddiaya göre koluna "Ahmet" yazılı dövme yaptırdı.

Geçen 4 Kasım’da ailesiyle kahvaltı masasına oturan genç kız ile kolundaki dövmeyi gören ağabeyi K.Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen K.Y., iddiaya göre masada bulunanları kardeşine fırlattı. Öfkeden çılgına dönen K.Y., eline geçen meyve bıçağını da kardeşine doğru fırlattı. Bıçak talihsiz kızın göğsüne saplandı. Kardeşinin yaralandığını fark eden K.Y., bir süre şok yaşadı. Daha sonra kardeşini kucaklayan K.Y., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Geçen yıl vatani görevini yaptıktan sonra ailesinin yanına gelen ve işsiz olduğu belirtilen K.Y., kardeşini hastaneye bıraktıktan sonra polise teslim oldu. İfadesi alınan K.Y., kardeşinin de şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. İlk müdahalenin ardından Yeşiltepe, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede ihmal iddiası

Durumu iyi olan Dilara Münevver Yeşiltepe, iki günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Ailesi tarafından eve getirilen genç kız, geçen salı günü fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri durumu kötü olan Yeşiltepe’yi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürürken talihsiz kız yolda yaşamını yitirdi. Yeşiltepe’nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Ailesi, hastanede gerekli tedavinin uygulanmaması nedeniyle kızlarının can verdiğini ileri sürdü. Bu sırada otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Dilara Münevver Yeşiltepe, dün ikindi vakti Basın Sitesi’ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, otopside Yeşiltepe’nin ölüm nedeni belirlenemedi, bunun üzerine genç kızdan alınan parçalar ve hastaneden alınan tedavi ile ilgili belgeler detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Ayrıca, Yeşiltepe’nin ölüm nedeninin kesin olarak belirlenememesi nedeniyle ağabeyi hakkında tekrar gözaltı kararı verilmediği, ailenin de henüz hastane ile ilgili polise şikayette bulunmadığı belirtildi.