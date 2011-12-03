Dövme krizi!



T24 - Pakistanlı oyuncu Veena Malik’in, Hindistan'da yayınlanan bir dergiye, kolunda Pakistan'ın korkulan, güçlü istihbarat servisi (ISI) baş harflerinin yer aldığı dövmesiyle verdiği çıplak poz ülkede tartışmaya neden oldu.











Veena Malik’in FHM India’da, Aralık sayısının yayınlanmasından önce internet sitesinde yer alan çıplak pozu, hafta başından bu yana sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter’daki yazışmaların gündemine otururken, muhafazakar ülkede çeşitli tepkilere yol açtı.



Muhafazakar din adamı Mulana Abdülkavi, Aaj TV’de yayınlanan açıklamasında, geçmişte de Pakistan’ın dini ve ulusal tabularını kıran Veena Malik’in bu son cüretinin, "tüm Müslümanlar için utanç kaynağı" olduğunu belirtirken, aynı kanalın Lahor’da yaptığı sokak röportajına katılan Ferzane Naz, aktrisin, "tüm kadınları utandırdığını" söyledi.





Öte yandan Twitter yorumcusu Umeyr Cavid, tüm Pakistanlılara "bu resmin kopyalarını evlerinin arka bahçelerine gömmeleri çağrısında bulunarak, "Böylece torunlarımız aramızda bazılarının özgür yaşadığını öğrenecek" dedi.



Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik de, gazetecilerin Pakistan’ın konuyu yargıya götürüp götürmeyeceği yönündeki sorusuna, "Önce, fotoğraf gerçek mi yoksa sahte mi onu anlayalım" yanıtını verdi.



FHM India’nın editörü Kabir Şarma ise Veena Malik’in bu pozu kendi isteğiyle verdiğini belirterek, "Tüm kayıtlar elimizde. Veena ISI fikri karşısında çok heyecanlandı" dedi.



Pakistan’ın gizli servisi ISI, Hindistan’daki terörist saldırılara destek vermekle suçlanıyordu.



Veena Malik, Pakistan’ın muhafakar kesminin hedefindeyken, bazı Pakistanlı liberallerce kahraman olarak görülüyor.





