Dövme festivalinde 'boynuz' şov

Festival'de kendi dövmelerini sergilemek için Londra'ya akın eden dövme fanatikleri yoğun ilgi gördü. Festivala katılan bir çok kişi de yeni dövme yaptırdı. Festivalde en ilginç görüntü ise bir kadının alnında boynuz şeklinde iki şişlik olması. Deri altına bir sıvı enjekte edilerek alında çıkıntı oluşturuluyor. Festivalin bir diğer özelliği ise aynı anda binlerce kişinin dövme yaptırarak dünya rekoru kırmak için mücadele etmesi oldu.