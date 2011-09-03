Dövme cilt kanseri yapıyor!

T24 - ABD’li sağlık uzmanları dövme boyalarının kanserojen maddeler içerdiğini açıkladı. Sigara, alkol, güneş ve cep telefonun ardından dövmelerin de kansere yol açtığı ortaya çıktı.





Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) özellikle siyah dövme mürekkebi içinde cilt kanserini tetikleyebilecek kurşun, nikel, titanyum gibi maddelerin yer aldığını belirtti. Avrupa Birliği’nin dövmeyle ilgili sağlık raporuna göre Avrupa’da kalıcı dövmelerde kullanılan organik boyaların yüzde 40’ının onayı yok ve bunların yüzde 20’sinin içerisinde kanseri artıran kimyasallar var.

Uzmanlar bazı dövmecilerin otomobil boyası hatta yazıcı mürekkebi kullandığına dikkat çekiyor. ABD’de ise henüz dövmelerde kullanılan maddelere ilişkin bir mevzuat ve yönetmelik yok. Üreticiler boyaların içindeki maddelerin bitkisel esaslı ve zararsız olduğunu savunuyor. Ancak ticari sır gerekçesiyle boyaların içeriğiyle ilgili bilgi vermiyorlar.

İngiliz futbolcu David Beckham ve Hollywood’un seksi yıldızı Angelina Jolie dövme bağımlısı ünlüler arasında.





