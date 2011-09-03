T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dövme cilt kanseri yapıyor!

ABD’li sağlık uzmanları dövme boyalarının kanserojen maddeler içerdiğini açıkladı.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD’li sağlık uzmanları dövme boyalarının kanserojen maddeler içerdiğini açıkladı. Sigara, alkol, güneş ve cep telefonun ardından dövmelerin de kansere yol açtığı ortaya çıktı.


Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) özellikle siyah dövme mürekkebi içinde cilt kanserini tetikleyebilecek kurşun, nikel, titanyum gibi maddelerin yer aldığını belirtti. Avrupa Birliği’nin dövmeyle ilgili sağlık raporuna göre Avrupa’da kalıcı dövmelerde kullanılan organik boyaların yüzde 40’ının onayı yok ve bunların yüzde 20’sinin içerisinde kanseri artıran kimyasallar var.

Uzmanlar bazı dövmecilerin otomobil boyası hatta yazıcı mürekkebi kullandığına dikkat çekiyor. ABD’de ise henüz dövmelerde kullanılan maddelere ilişkin bir mevzuat ve yönetmelik yok. Üreticiler boyaların içindeki maddelerin bitkisel esaslı ve zararsız olduğunu savunuyor. Ancak ticari sır gerekçesiyle boyaların içeriğiyle ilgili bilgi vermiyorlar.

İngiliz futbolcu David Beckham ve Hollywood’un seksi yıldızı Angelina Jolie dövme bağımlısı ünlüler arasında.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24