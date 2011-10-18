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Ekonomi

Dövize 5,5 yıl aradan sonra ilk doğrudan müdahale ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 20:09

-Dövize 5,5 yıl aradan sonra ilk doğrudan müdahale ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Merkez Bankası, dövize yaklaşık 5,5 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan müdahale etti. TCMB, dövize en son 26 Haziran 2006 tarihinde satış yönünde müdahale etmiş ve o tarihte 848 milyon dolar tutarında döviz satmıştı. Banka 23 Haziran 2006'da 763 milyon dolar, 13 Haziran 2006'da da 494 milyon dolar satmış, böylece 2006 Haziranında yapılan toplam satış 2 milyar 105 milyon dolara ulaşmıştı. Merkez Bankası 2002 yılının Temmuz ayında 3 milyon dolar, aynı yılın Aralık ayında ise 9 milyon dolar satmıştı. 2004 yılınının 11 Mayısında da banka 9 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.

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