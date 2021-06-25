Dövizden TL’yi geçişi teşvik için bankaların zorunlu karşılıklarına ayar geliyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun banka genel müdürleriyle yaptığı toplantıda döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidebileceği mesajını verdiği belirtildi.

BloombergHT’nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle yaptığı toplantıda zorunlu karşılıklara yönelik düzenleme gündeme geldi.

Bloomberg HT’ye konuşan üç üst düzey kaynağın verdiği bilgiye göre, toplantıda TCMB, mevduatlarda dövizden Türk lirasına geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılıklar konusunda buna destek verecek düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

Buna göre banka bazında müşterilerin tuttukları döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası mevduatlara geçiş oranında kademeli olarak zorunlu karşılıklara daha fazla faiz ödenmesi değerlendiriliyor.

TCMB’nin bu konuda bankacılara Türk lirası cinsinden yeni, cazip enstrümanlar geliştirilmesi için çalışma yapılması yönünde mesajlar verdiği ifade edildi.

Döviz mevduatlarının payı yüzde 54

TCMB verilerine göre gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatları Ocak ayında 235,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış, Mart ayında gözlenen hızlı çözülmenin ardından Haziran ayı itibariyle yeniden 228 milyar dolar seviyesine yükselmişti.