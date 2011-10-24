-Dövizdeki yükseliş kepenk kapattırdı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Başkentin en büyük alışveriş merkezlerinden Gordion'da, döviz kurlarının artması nedeniyle kira giderini karşılamakta zorlandığını belirten bir grup esnaf, AVM yönetimininden kuru sabitlemesini istedi. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren 18 esnaf, kendileriyle anlaşmaya yanaşmadığını iddia ettikleri AVM yönetimini protesto için kepenk kapatıp, alışveriş merkezinin 3. katında toplandı. İşletmeci Cüneyt Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, global ekonomik krizin ardından yükselen döviz kurlarının esnafı kira ödeyemez duruma düşürdüğünü, bu süreçte AVM yönetiminin kendilerine hiçbir şekilde yardımcı olmadığını söyledi. Esnafın, vatandaşlara kaliteli hizmet ve ürünler sunabilmek için büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti: ''Artan döviz kurları durumumuzu dayanılmaz hale getirdi. AVM yatırımcısı olan Hollanda firması, en azından kur sabitlemesi gibi bir desteği bile bizlerden esirgedi. Astronomik kira giderleri her geçen gün belimizi büküp, bizi ticaretimizi yapamaz hale getiriyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimize kulak verilmiyor. İçinde bulunduğumuz şartlarda Ankaralılara layık oldukları hizmeti sürdürebilme şansımız kalmadı. Bu nedenle iş yerlerimizi bugün açmıyoruz.''