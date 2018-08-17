Dövizdeki dalgalanma ithal ilaçları vurdu: Bayram sonuna kadar bazı firmalar satışlarını durdurdu

Çoğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan 1000’e yakın yakın ithal ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle bazı ithal ilaç firmalarının bayram sonuna kadar satışlarını durdurma kararı aldığını belirterek “Şu an ithal ilaç sıkıntısını yaşıyoruz. Birkaç ilaç firması bayram sonrasına dek satışlarını durdurdu, piyasanın durulmasını bekliyor" dedi.

Sarıalioğlu, "Bine yakın ithal ilacın piyasada bulunamadığını tahmin ediyoruz" diyerek çözümün olarak, "yerli ilacın desteklenmesi" gerektiğini belirtti.

"Bekleme kararı aldılar"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre son günlerde özellikle eczacı cephesinden “ilaç bulamıyoruz, hastalarımız ilaç sıkıntısı yaşıyor” şikâyetlerinin geldiğini belirten Sarıalioğlu, bu gelişme üzerine oda olarak dağıtım kanalları ile görüştüklerini ve geçen haftadan bu yana bazı firmaların bayram sonuna kadar ilaç depolarına satışı kapattığını, depoların da bu nedenle kotalı sayıda ilacı eczacıya verme kararı aldığını anlattı. Bulunamayan ithal ilaç sayısının 1000’e yaklaştığını anımsatan Sarıalioğlu yaşanan büyük sıkıntıyı şöyle açıkladı:

“Sıcak bir şekilde şu an ithal ilaç sıkıntısını yaşıyoruz. Hatta birkaç ilaç firması satışları durdurdu, bayram ertesine kadar, piyasanın durulmasını bekliyor. Bekleme kararı aldılar. Şu anda sayı sanırım 1000’i geçti. Eczacı olarak istediğim ilaçtan şu an örneğin 100 adet alamıyorum, kota getirildi.”

Büyük şirketler

Bu firmaların büyük ve yabancı şirketler olduğunu kaydeden Sarıalioğlu, ilaç krizinin dövizin son günlerdeki hızlı artışı nedeniyle yaşandığını anlattı. Sarıalioğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Hayati önem taşıyan ilaçlarda, mesela kanser ilaçlarında sıkıntımız hep vardı. Ancak Avro’nun 7 lirayı aşması ile bu sorun daha da belirginleşti. Şu anda ithal ilaçta firmaya ödenen kur sabit ve 2.69 lira. Böyle olunca firma Türkiye’ye ilaç vermek istemiyor. Firma ‘Ben örneğin bir ilacı 1 Avro’ya yani 7 liraya Yunanistan’a satarken, 2.69 liraya sana satamam, o zaman Yunanistan’da sıkıntı yaşarım. Bana niye 7 liraya satıyorsun diye’ diyor. Firmanın penceresinden bakınca aslında onlar da haklılar. 2.69’dan kazanıyoruz, kazanmıyoruz, zarar ediyoruzun ötesinde firmanın Avrupa piyasasını bozuyorsunuz.”

Çözüm yerli ilaç

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, çözümün yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

“Yerli ilaç mutlaka desteklenmeli. Hatta yerli ilaç firmalarına sağlam teşvikler verilmelidir. Bunun başka çözümü yok. Kurun yükseltilmesi tampon çözümdür. İthal ilaç kurunu 5 Avro’ya sabitleseniz ne olacak, Avro 10 lira olduğunda da yine aynı sorun yaşanacak, bu tampon çözümdür. Günü kurtarır yalnızca. Yerli üretim olmalı. Bizim kendi yerli ilaç firmalarımız var, bunların sayısı artmalı. Onların desteklenmesi, farklı moleküllerin üretilmesi için teşvikler yaratılması gerekir. O firmalar fiyat kurundan, endişesi nedeniyle hep tedbirli gidiyorlar."