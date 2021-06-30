Dövizde yatay hareket devam ediyor; dolar güne 8,73 seviyesinden başladı

Dolar uluslararası piyasalarda koronavirüsün Delta varyantının yarattığı endişelerle kazanımlarını korurken, dolar/TL son günlerdeki işlem bandı içinde kalarak güne 8.73 ile düne göre yatay başladı.

Dolar dün güne 8,69'dan başladıktan sonra gün içinde hafif yükselerek günü 8,73 seviyesinden kapatmıştı. Dolar yeni güne ise dünkü kapanış seviyesinden başladı.

Dolar ve dolayısıyla TL'nin seyri açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) para politikasının ne zaman ve ne hızda sıkılaşacağı hakkında fikir veren enflasyon ve istihdam verileri en yakından izlenen gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar Cuma günü açıklanacak ve ücret kaynaklı enflasyon artışı hakkında ipucu verecek olan ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

Euro ise dünkü kapanış seviyesi olan 10,40'ın hemen altında 10,39'dan güne başladı. Euro da hafta başından bu yana dar bir bantta seyretmeye devam ediyor.

Bugün yurtiçinde izlenecek veriler arasında Mayıs ayı dış ticaret verileri yer alacak. Yurt dışında ise Almanya işsizlik verileri ve Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) izlenecek.

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