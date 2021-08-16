Dövizde düşüş: Euro 10 liranın altına geriledi

Döviz kurları gün içinde düşüş yaşarken, dolar 8,50 seviyesinin, euro ise 10 liranın altında işlem görüyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah 8,51 seviyesiyle başlangıç yapan dolar, gün içinde en düşük 8,45 seviyesine kadar çekildikten sonra 8,47 civarından işlem görüyor.
Euro ise haftaya 10 liranın üzerinde 10,04 seviyesinden başladıktan sonra gün içinde 9,96 seviyesine kadar geriledi. Euro 9,98 liradan işlem görüyor.
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TIKLAYIN: Dolar yeni haftaya 8.51 seviyesinden başladı; euro 10.04