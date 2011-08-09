-DÖVİZDE BORÇ VERME FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Merkez Bankası taraflı işlemlerde borç verme faiz oranının ABD doları için yüzde 5,5'ten yüzde 4,5'e, avro için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e düşürülmesine karar verildi. Bankanın, Döviz ve Efektif Piyasaları – Döviz Depo Piyasası'na ilişkin duyurusunda, Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde, bugünden geçerli olmak üzere Merkez Bankası taraflı işlemlerde borç verme faiz oranının ABD doları için yüzde 5,5'ten yüzde 4,5'e, avro için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e düşürülmesine karar verildiği bildirildi. Duyuruda, ''Önümüzdeki dönemde de döviz piyasasına ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek, gerekli görülen önlemler gereken zamanda alınmaya devam edilecektir'' ifadesine yer verildi.