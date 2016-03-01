Döviz yatırım aracı olmaktan çıkıyor mu?

Westpac Bankacılık FX Global Başkanı Hugh Killen, "son bir iki haftada yaşanan hızlı fiyat değişimlerinden sonra yatırımcılar için para piyasalarından kazanç sağlaması giderek zorlaştı" dedi. Döviz yatırımcılarının işinin zorlaştığını ifade eden Killen, "Likidite kuruyor çünkü yatırımcılar ve bankalar risk almaktan kaçınıyorlar. Onların bu refleksi daha hızlı para sirkülasyonuna neden oluyor" ifadesini kullandı.

Business HT’nin haberine göre, Paranın devir hızı geçem Ekim ayında İngiltere'de son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. İsveç Ulusal Bankası'nın faiz tavanını yukarı çekmesinden Çin'in yuan devalüasyonu ve Japonya Merkez Bankası'nın beklenmedik gevşeme politikası izleme kararı neticesinde düşen küresel para hacmi, kafası karışık yatırımcılar için sürpriz gelişmeler sayılabilir. Killen, "şu anda çok çabuk değişiyor ancak fiyatlardaki oynaklığın düzelmesi haftalar hatta aylar alabilir. Bu tarz hareketler piyasalar üzerinde baskı ve risk sermayesi ne kadar yaygınlaşmış ise o kadar hızlı yok olma tehlikesi yaratıyor" diye konuştu.

Yen örneği

Bu konuda en tipik örnek Yen: Japonya Merkez Bankası'nın 29 Ocak tarihinde beklenmedik bir şekilde negatif faiz uygulamasına geçtiğini açıklamasının ardından son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan 2008 yılından bu yana aylık bazda en sert gelişmeye sahne olarak yüzde 6 oranından daha fazla yükseldi. Bu durum düşüşün yavaşladığını gösteriyor.

Aynı şekilde 2015 yılının başından bu yana haftalık bazda yüzde 3 ve üç dalga halinde yüzde 3'ten daha fazla kazanç sağlayan euro, 5 kez de düşüş gösterdi.

"Çok büyük ekstrem aralıklarda oynamaya başladık" diyen Killen, "yalnızca piyasaların eski haline geri dönmesinden değil paranın da hızlı geri dönüşünden söz ediyorum" dedi.

Yen, dün 2014 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Üç aylık oynaklık seviyesindeki tırmanış ile yenin iki buçuk yılın gün içindeki en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, yatırımcılar da yaklaşık yüzde 10 oranında hareketlenen yenin 29 Ocak'taki 121.69 seviyesinden fiyatlanmasına katlanmak zorunda kaldılar.

Azalan likidite

Azalan likidite, bu ay Miami'de düzenlenen TradeTech FX konferansında da fon yöneticilerinin bir numaralı gündem konusu oldu. Fon yöneticileri para piyasalarındaki bir dizi sözde ani kırılmalara cevap aradılar. 2,4 trilyon dolarlık fonun yöneticisi State Street Global Advisors'dan Collin Crownover, "Dalgalanma dönemlerinde, piyasa katılımcıları koşullar stabilize olana kadar uzak durmayı tercih ediyorlar" dedi.

İngiltere ve ABD Merkez Bankası verilerine göre, İngiltere'de günlük ortalama dolaşım Ekim ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 oranında düştü. İşlem hacmi ise yüzde 26 oranında Kuzey Amerika'ya kaydı.

Parasal oynaklık, JP Morgan Chase'e göre bu ay, 2014 yılının ortasında eşi benzeri görülmemiş bir yaşanan düşüşü ikiye katlayarak, son 4 yılın en yüksek seviyesinde ölçümlendi.

Döviz ticareti gelirlerindeki düşüş aynı zamanda dünyanın en büyük bankalarında iş gücünde yüzde düşüşü de beraberinde getiriyor. Olumsuz etkilerinin dışında kayda değer önemli bir pozitif etki de yaratıyor aslında. Killen, "Katılımcılar piyasa hareketlerini daha dikkatli izliyorlar" diyor Killen.