"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"

Finansman bonolarında verginin yüzde 10'dan 15'e, döviz ve altın işlemlerindeki kambiyo vergisinin de binde 2'den yüzde 1'e çıkarılması, ekonomistler tarafından eleştirildi. Twitter'da yapılan yorumların odak noktası, verginin bayramın ilk günü ilan edilmesiydi. TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu, kambiyo vergisinin bütün dünyada sermaye kontrollerinin başlıca aracı olduğuna dikkat çekti.

Twitter'daki bazı yorumlar şöyle:

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Sadece bayram sabahına uyanmadık. Döviz alımlarında 5 katına çıkarılan vergiye de uyandık. Binde 2 olan vergi %1’e yükseltildi. Artık 100 dolar kendiniz için alırken 1 dolar da devlete alacaksınız.

Bayram sabahında bile “bugün ne yaptılar acaba” diyerek Resmî Gazete’ye bakmak zorunda bırakan yönetim modeli ile bu ülkenin gideceği yer bellidir.

Zümrüt İmamoğlu (TÜSİAD Başekonomisti)

Piyasaya Bayram şekeri: Kambiyo vergisi % 0,2'den % 1'e çıkarıldı. Tobin Vergisi olarak bilinen bu vergi tipik bir sermaye kontrolü aracıdır. Sorunları düzeltmez. Şiddetli kur dalgalanmalarında zaman kazandırır. Peki biz bu zamanı ne için kullanacağız? Var mı bir plan, Swap dışında?

Uğur Gürses (Ekonomist)

Döviz Swapı peşinde koşan, son 10 yılın rekor döviz borçlanmasını yapan ekonomi yönetimi, vergi artışı ile vatandaşa ve şirketlere "siz koşmayın" diyor. TL’ye yatırım yapanları cezalandırıyor.

İbrahim Kahveci (Ekonomist)

Bayram sabahı vergi koymak hangi inanca sığar...

Mustafa Sönmez (Ekonomist)

Nasıl bir sıkışmışlık! 1000 dolar alan 10 dolar da devlete verecek düzenlemesi getirdiler. TL’ye ve size güveni kalmayan bundan mı cayacak? Verecek % 1'i yine alacak.