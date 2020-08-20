Döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borcu karşılama oranı yüzde 50.4'e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre kısa vadeli dış borç Haziran’da 171,4 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,8 oranında azalarak 43,6 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,8 oranında azalarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24,1 oranında azalışla 10,4 milyar dolar oldu.