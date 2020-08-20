Döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borcu karşılama oranı yüzde 50.4'e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre kısa vadeli dış borç Haziran’da 171,4 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,8 oranında azalarak 43,6 milyar dolara geriledi.
Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,8 oranında azalarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24,1 oranında azalışla 10,4 milyar dolar oldu.
Toplam dış borçun yüzde 23,3'ü devlete, yüzde 11,5'i Merkez Bankası’na, yüzde 65,2'si özel sektöre ait.
Öte yandan Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin kısa vadeli dış borcu karşılama oranı yüzde 50,4’e geriledi. Bilgiyi paylaşan "Para ve Finans" adlı Twitter kullanıcısı, Merkez Bankası'nın brüt rezervinin Haziran’da 86.3 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Borcun rezervlere oranı neden önemli?
Ekonomistler, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin bir ülkenin kısa vadeli borçlarını karşılayacak seviyede bulunması gerektiğini belirtiyorlar. Oran bu seviyenin altına indiğinde o ülkeye dair risk algısı artıyor.
Rezervlerin kısa vadeli borcu karşılama oranı Türkiye’de yüzde 50 iken, Rusya’da yüzde 455, Brezilya’da yüzde 259 seviyesinde bulunuyor.