Döviz rezervi 3.4 milyar dolar azaldı

T24- Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 30 Nisan-7 Mayıs haftasında 3 milyar 358 milyon dolar azalarak 69 milyar 914 milyon dolara geriledi.





ANKA’nın Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 30 Nisan itibariyle 73 milyar 272 milyon dolar olan döviz rezervi, 7 Mayıs itibariyle 69 milyar 914 milyon dolar düzeyine indi. Döviz rezervi anılan bir haftalık dönemde 3 milyar 358 milyon dolarlık düşüş gösterdi. Bu dönemde altın mevcudu 104 milyon dolar azalarak 4 milyar 181 milyon dolara gerilerken, altın ve döviz varlıklarının toplamından oluşan brüt rezerv 3 milyar 462 milyon dolar azalışla 74 milyar 95 milyon dolara indi.





Merkez Bankası’nın dış varlıklarının 3 milyar 458 milyon dolar azalarak 75 milyar 738 milyon dolara düştüğü bir haftalık dönemde, döviz yükümlülükleri 2 milyar 205 milyon dolar azalışla 36 milyar 690 milyon dolara geriledi. Döviz yükümlülükleri 2009 yılı sonundan bu yana 3 milyar 149 milyon dolar azalış gösterdi. Merkez Bankası’nın döviz fazlası ise 30 Nisan-7 Mayıs haftasında 1 milyar 253 milyon dolar azalışla 39 milyar 48 milyon dolara geriledi. (Milliyet)