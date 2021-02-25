Döviz mevduatları 893 milyon dolar azaldı; düşüşün büyük kısmı parite etkisinden

Yurtiçinde yerleşik vatandaşlar ve Türkiye’deki şirketlerin bankalardaki döviz mevduatı geçen hafta bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar gerileyerek 234 milyar 733 milyon dolara indi. Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre kıymetli madenler hariç düşüş ise 300 milyon dolar olarak kaydedildi. Döviz hesaplarındaki 893 milyon dolarlık gerileme parite etkisinden arındırıldığında ise 27 milyon dolar düşüş olarak hesaplandı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Şubat haftasında 12 Şubat haftasındaki 235 milyar 626 milyon dolardan 234 milyar 733 milyon dolara geriledi. 19 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatı 685 milyon dolar düşerek 148 milyar 749 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 208 milyon dolar azalarak 85 milyar 984 milyon dolara indi. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim 142 milyon dolar artış yönünde olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatında değişim parite etkisinden arındırılmış olarak 168 milyon dolar düşüş yönünde oldu.